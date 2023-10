Ravivihje: Elan jatkaa nousuaan kohti absoluuttista huippua

Mika Mäkelän valmentama Elan palasi tauolta puolitoista viikkoa sitten Lappeenrannassa. Ruuna sijoittui passiivisesti ajettuna kolmanneksi ja varaa jäi vaikka kuinka paljon. Vastus on Vermossa tutun tasokas, mutta Elan on mainio peli-idea, ihan varmaksi saakka. Toto65:ssä on jaossa 65 000 euroa jackpot-rahaa.