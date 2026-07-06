Kuninkuusravilegendat palaavat yleisön eteen Teivossa Kuninkuusravien Legendat-lähtö ajetaan perjantaina 31. heinäkuuta Teivossa. Vuosien myötä yleisö on ottanut legendojen lähdön omakseen, ja se on suosittu oheislähtö Kuninkuusravien ohjelmassa.

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Rikhartin ravikuninkaaksi Teivossa vuonna 1995 ajanut Pekka Vilpponen on yksi kuninkuusraviperjantain legendalähdön kuskeista. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Teivo julkaisi omat Legendojen lähdön ohjastajansa maanantain 50-vuotisjuhlaraviensa yhteydessä. Kuninkuusravien Legendat -lähtö on onnistunut kunnianosoitus raviurheilun parissa meritoituneille henkilöille.

Tämän vuoden Kuninkuusravit kilpaillaan Teivossa heinä-elokuun vaihteessa. Tuttuun tapaan Legendojen lähdön osallistujilla on kytköksiä Teivon raviradan ja sen järjestämien Kuninkuusravien historiaan.

"Olen erittäin tyytyväinen mukaan saatuun monipuoliseen legendajoukkoon. Kaikki osallistujat ovat tehneet pitkän ja kunnioitettavan työn suomalaisen raviurheilun hyväksi, ja monilla on vahva yhteys joko Teivoon tai täällä aiemmin ajettuihin Kuninkuusraveihin”, kertoo Teivon kilpailupäällikkö Iivari Ingves raviradan tiedotteessa.

”Esimerkiksi Olavi Inkinen ja Jorma Kontio ajoivat jo Teivon avajaisraveissa yli 50 vuotta sitten. Legendat-lähtö kunnioittaa hienolla tavalla sekä raviurheilun että Teivon ravikeskuksen arvokkaita perinteitä", Ingves jatkaa.

Kuninkuusravien Legendat -lähtöön kutsutut osallistujat Teivon tiedotteen esittelytekstein

Tuija Irri (Sastamala)

Tuija Irri kuului aktiiviaikanaan maamme arvostetuimpiin naisohjastajiin ja -valmentajiin. Lopullinen läpimurto ravikansan tietoisuuteen tapahtui hänen laajentaessa toimintansa Teivon ratavalmentajaksi. Menestysvuosiensa ansiosta Irri oli omiaan raivaamaan polkua tuleville ravialan naisammattilaisille.

Puolisonsa Karin kanssa hän on vuosien varrella ollut vahvana tukena myös perheen lapsille Jonnalle ja Joni-Petterille, jotka molemmat tekevät tällä hetkellä omaa uraansa raviammattilaisina.

Olavi Inkinen (Nokia)

Olavi Inkinen on pitkän linjan pirkanmaalainen hevosmies, joka juhli lähtövoittoa jo Teivon historian ensimmäisissä raveissa. Hänen valmennuksestaan on nähty vuosien varrella ykköstason suomenhevosia aina kuninkuuskilpailun pyörteissä saakka.

Inkinen on tehnyt merkittävää työtä myös pirkanmaalaisen raviurheilun hyväksi niin hevosjalostusliiton luottamustehtävissä kuin alueen ravikulttuurin ja yhteisöllisyyden rakentajana. Pitkä elämäntyö on tehnyt hänestä oman alueensa tunnetuimpia toimijoita hevospiireissä.

Heikki Torvinen (Jämsä)

Heikki Torvinen teki upean uran erityisesti suomenhevosten parissa. Menestyshevosista muistetaan parhaiten täryjyrä K.K. Kössi sekä tähtitamma I.P. Vipotiina, jonka nuoruuden saavutukset ennen läpimurtoa avoimelle tasolle tulivat Torvisen tallista.

Torvinen saavutti lukuisia arvovoittoja Kriteriumin ja Derbyn kaltaisissa klassikokilpailuissa. Suvun vahva raviperinne jatkuu, sillä pojat Hannu ja Jukka ovat nousseet ryminällä maamme kärkiohjastajien joukkoon.

Risto Airaksinen (Hollola)

Risto Airaksinen teki pitkän uran ammattivalmentajana niin Ruotsissa kuin Suomessa ajaen yhteensä lähes 1 300 voittoa. Nuorena miehenä tehty loikka länsinaapuriin antoi mainiot eväät luoda myöhemmin hieno ura kotimaan kamaralla.

Airaksinen hevosenlukutaitoa arvostetaan tänäkin päivänä suuresti raviurheilupiireissä. Hänen eniten huomioita saanut saavutuksensa lienee poikkeuksellinen voittoputki. Airaksinen ohjasti nimittäin vähintään yhden voiton jokaisena vuonna aikajanalla 1967–2023.

Markku Nieminen (Urjala)

Markku Nieminen kuuluu suomalaisen raviurheilun menestysvalmentajiin. Hän vaikutti Teivossa lähes 50 vuoden ajan ollen näin ravikeskuksen pitkäaikaisin aktiivitoimija. Seitsemän kertaa vuoden ravivalmentajaksi valitun Niemisen valmennuksesta on noussut huipulle Passionate Kempin johdolla valtava määrä oman aikansa huippuhevosia.

Hänen valmennettavansa ovat menestyneet mainiosti myös kansainvälisillä kilparadoilla. Niemistä voidaankin pitää yhtenä koko suomalaisen kärryurheilun legendaarisimmista nimistä.

Pertti Puikkonen (Mikkeli)

Pertti Puikkonen kuuluu hänkin suomalaisen ravikentän tunnetuimpiin ammattivalmentajiin. Yli 3 200 kilpailuvoittoa saavuttanut Puikkonen teki menestyksekkään uran Vermon valmentajana.

Laulava raviratojen väriläiskä muistetaan erityisesti kolminkertaisen ravikuningatar I.P. Vipotiinan valmentajana, jolla hän ohjasti himoitun tittelin vuosina 2009, 2010 ja 2011. Teivon edellisissä Kuninkuusraveissa parivaljakko juhli siis kolmatta peräkkäistä seppelettä kaikkien aikojen nopeimmalla kuningatarkilpailun kokonaistuloksella.

Pekka Vilpponen (Mikkeli)

Pekka Vilpponen kirjoitti nimensä ravihistorian kirjoihin ja kansiin Teivossa vuonna 1995, kun hänen ohjastamansa Rikhart ravasi ravikuninkaaksi. Eteläsavolainen pitkän linjan raviammattilainen saavutti urallaan yli 500 kilpailuvoittoa. Rikhartin kuninkuus oli hyvin ansaittu kruunu miehen pitkälle taipaleelle raviurheilun parissa.

Teivon kuninkuusravien legendat-lähdössä parin vuoden kilpailutauolta palaava Vilpponen pääsee jälleen fiilistelemään yli 30 vuoden takaisia muistoja raviurheilumme huippuviikonlopussa.

Pekka Yli-Houhala (Tampere)

Teivossa ja Laukon kartanossa pääosan urastaan vaikuttanut Pekka Yli-Houhala kuului aikansa huippuammattilaisiin. Uran tähtihetket rakentuivat pitkälti Houston Laukon ympärille, jota hän valmensi koko sen kilpauran ajan. Yli-Houhalan valmennuksessa Houston Laukko nousi kansainväliseksi tähdeksi voittamalla huippulähtöjä ympäri Eurooppaa.

Huipulle miehen käsistä nousi myös useita muita suurkilpailuvoittajia, mutta juuri menestys Houstonin kanssa teki Yli-Houhalan tunnetuksi myös maamme rajojen ulkopuolella.

Seppo Suuronen (Juva)

Seppo Suuronen kuuluu Kuninkuusravihistorian menestyneimpiin valmentajiin. Hänen käsissään ovat nousseet ravikuninkaiksi Patrik, Villihotti ja V.G. Voitto. Historiaa tehtiin Teivon Kuninkuusraveissa 2011, kun Suurosen tallin Villihotti ja Tuokkolan Touho ottivat kuninkuuskilpailussa kaksoisvoiton.

Valmentamisen lisäksi Suuronen tunnetaan palkittuna suomenhevoskasvattajana. Tämän vuoden Kuninkuusraveihin Suurosen talli lähtee jälleen vahvoista asetelmista, sillä V.G. Voitto on yksi kovimmista kuninkuuskandidaateista.

Veikko Leinonen (Forssa)

Veikko Leinonen tunnetaan suomenhevososaajana ja pitkän linjan raviammattilaisena, joka on tehnyt elämäntyönsä kantahämäläisen raviurheilun parissa. Hänen valmennuksestaan ovat nousseet ykköstasolle tunnetuimpina Hero II ja H.V. Tuuri.

Leinonen on tunnettu taitavana valmentajana, kasvattajana ja ennen kaikkea hevosmiehenä. Työ hevosten parissa jatkuu edelleen Forssassa yhdessä tyttären Elina Leinosen kanssa, joka on puolestaan noussut vahvasti esiin nuorena ohjastajalupauksena.

Pauli Raivio (Hankasalmi)

Pauli Raivio on tehnyt pitkän uran erityisesti suomenhevosten valmentajana. Hankasalmelainen Raivio juhli uransa suurinta saavutusta Lahdessa vuonna 2019, kun hänen valmentamansa Tähen Toivomus ravasi ravikuninkaaksi.

Raivion käsistä on noussut myös muita menestyneitä hevosia, kuten Ellin Sisu ja Visul, ja hänen valmennettavansa ovat menestyneet laajasti lähes kaikissa suomenhevosten suurkilpailuissa. Raivion arvostus erityisesti suomenhevospiireissä on todella suuri.

Jorma Kontio (Ruotsi)

Jorma Kontio on Euroopan toiseksi voitokkain ohjastaja. Uran alku sai ratkaisevan sysäyksen Teivosta, jonne Kontio valittiin valmennustallia pitämään vuonna 1976 ravikeskuksen alkuaikoina. Näin alkoi matka, joka kuljetti hänet lopulta Ruotsiin, ja sitä kautta yhä suurempiin saavutuksiin.

Yli 12 000 voittoa sisältävä ura jatkuu edelleen sisältäen lukuisia niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin suurkilpailuvoittoja. Pitkään tavoittelemansa ravikuninkuuden Kontio voitti Jokivarren Kunkun kanssa Joensuussa vuonna 2015.