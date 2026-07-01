Päivän ravit: Norjalaisruuna lempilajinsa parissa Turussa nähdään illan pääpelissä raviratsastusta. Lindesbergissä ohjelmassa on hienotasoinen ykköslähtö.

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Antti Ala-Rantalan Ksarilla on montésta hienot tilastot. Uransa 14 montéstartista ruuna on voittanut yhdeksän. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Turussa kohokohtina ovat kylmäveristen avoin montélähtö, joka avaa Toto75-pelin. Antti Ala-Rantalan Ksar ei ole vielä punnertanut tänä vuonna kärrylähdöissä totoon, mutta montéssa voi tulla menestystä heti.

Norjalaisruunalla on jykevät tilastot montésta. Uran 14 starttia raviratsastuksesta ovat tuottaneet yhdeksän voittoa ja viisi muuta totosijaa.

Illan pääpelin päättävässä haastajadivisioonassa puolestaan tekee Suomen debyyttinsä mielenkiintoinen ranskalaistulokas L’Orange.

Turun Toto75-kierrosta puidaan tarkemmin Joonas Teerikorven vihjeissä.

Ohjastajien kärkikolmikosta Turussa ei nähdä Santtu Raitalaa ja Tuukka Varista. Valmentajien kärkinimistä Antti Ojanperä ja Seppo Suuronen jättävät Turun kisat väliin. Kotiradan Harri Koivunen on toki mukana viidellä hevosella.

Heinäkuu on suurkilpailujen kulta-aikaa. Tulevana viikonloppuna Lahdessa kilpaillaan Suur-Hollolan merkeissä. Seuraavana viikonloppuna Kaustisella pistetään jalalla koreasti Isla-ajon, Pikkupelimannin ja Festivaaliajon tahtiin.

Kuun puolen välin jälkeen ravikansa kokoontuu Mikkelin vauhtiradalle, jossa kärkisettinä toimii kansainvälinen arvokilpailu St Michel. Ennen kuun lopussa odottavia Kuninkuusraveja Vieremällä ajetaan Einari Vidgrénin muistoajo ja Torniossa Midnight Race.

Ruotsissa keskiviikkoillan pääravit ajetaan kesärata Lindesbergissä. Illan ohjelmassa on hopea vastaan kultadivisioona -lähtö, jossa lähtöradat on jaettu voittosumman mukaan.

Lähtö on kerännyt mukaan varsinaisia kovanaamoja. Ulkoradoilta starttaavat tämän kevään Sweden Cupin voittaja Double Deceiver sekä Bodenissa Norrbotten Grand Prix’ssa yllätysvoiton napannut Castor the Star.