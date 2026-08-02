Hannu Torvinen ja Antti Ojanperä räknäävät lähtöratoja. Vieressä tilannetta seuraa Björn Goop. Kuva: Anu Leppänen

MT Kuninkuusraveissa: Pitkien matkojen radat valittu – oriiden puolella kolme poisjääntiä lisää Kuninkuus- ja kuningatarkilpailun lähtöradat on valittu. Kuninkuusravien pääkilpailujen päätösmatkat juostaan ravien 10. ja 11. lähtöinä.

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Oriiden puolella päätösmatkalle starttaa vain kahdeksan hevosta. Päätösmatkalta jää pois kolme hevosta. Antti Ojanperä jätti pois Alarik Huikean ja Herra Heinämiehen. Terho Rautiainen puolestaan ilmoitti, ettei Lumettaja ole mukana 3100 metrin matkalla. Niiden lisäksi joukosta puuttuu Uljas Suomalainen, joka jäi pois jo avausmatkalta.

Antti Ojanperä ei halunnut avata hevostensa tilannetta.

Ojanperän puoliso Jutta Ihalainen sen sijaan kommentoi tiimin hevosten poisjääntejä.

”Alarik Huikealla on kisassa ensimmäinen kerta ja vähän kokemusta, niin me halutaan jättää hevonen voimissaan ja hyvillä mielin. Voi jälkiviisastella, että Alarikille olisi pitänyt ottaa takarivi. Hevonen on vähärutiininen ja osannut olla epävarmakin. Toivottavasti meille tulee kunkkareita lisää”, Ihalainen kommentoi.

”Heinämies on vähän nahkea ollut, eikä se ole sellainen hevonen, että se aina vaan parantaisi seuraavaan starttiin”, Ihalainen kommentoi hevosten tilannetta ja totesi, että kaikki on hevosilla hyvin.

Terho Rautiainen kertoi MT Hevosille, ettei Lumettaja palautunut ollenkaan lyhyen matkan jälkeen.

”Se vain puhalsi ja puhalsi. Joku pöpö siihen varmaankin on iskenyt, eikä auttanut kuin jäädä pois. Pirttilän Olga palautui ja voimia jäi hirmu paljon varastoon, niin sillä ollaan ihan toiveikkaana pitkällä matkalla, jonka se on mennyt aiemmin hyvin.”

Tammojen 3100 metrille takarivin paikat kelpasivat kilpailijoille huomiota herättävän hyvin. Heti ensimmäisenä valinnut Santtu Raitala otti Jockas Ritalle yhdeksikön. Neljäntenä päätöskisaan starttaava Lumi-Oosa meni myös takariviin, kuten myös kuudentena oleva Rautianna.

Kakkosradalta starttaavalle Villilotalle ja sisäradalta lähtevälle Akvarellille sekä kolmosradan Landen Iitalle tarjotaan näin tavallaan avaimia yllätyksiin, mutta ravivarmalla ja nopealla Jockas Ritalla on kilpailun kärjessä luonnollisesti iso etu ennen finaalia.

Kuninkuus- ja kuningatarkilpailuissa lopullinen paremmuusjärjestys selviää kolmen osamatkan yhteisajan perusteella. Lauantaina molemmissa kisoissa ajettiin 2100 metrin avausmatkat, ja sunnuntaina ohjelmassa on jo ollut 1609 metrin kilpailut.

Kokonaisuus huipentuu 3100 metrin osamatkoihin.