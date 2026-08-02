Akvarelli on Henna Latvalalle tuttua hevossukua jo monen sukupolven takaa. Kuva: Elina Paavola

MT Kuninkuusraveissa: Kuningatarkisan kärkikamppailussa oleva Akvarelli ylitti jo omistajiensa odotukset: ”Sunnuntaihin lähdetään kiitollisilla mielin” Huippuasemista kuningatarkilpailun ratkaisupäivään lähtevää Akvarellia joudutaan hieromaan kypärä päässä, mutta taustajoukot vakuuttavat sen olevan kaiken vaivan arvoinen.

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MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Teivon Kuninkuusravien kuningatarkilpailu alkoi odotettua jännittävämmissä merkeissä. Jättisuosikki Jockas Rita voitti avausmatkan, mutta vasta tiukan taistelun jälkeen.

Parhaan vastuksen Jockas Ritalle antoivat sen kanssa samalla ajalla toiseksi sijoittunut Villilotta sekä Akvarelli, joka on kokonaisajassa 0,2 sekuntia kärkeä jäljessä.

Jockas Ritan voittoaika oli Suomen ennätystä sivuava 22,8a. Akvarelli jäi kilometriajassa kymmenyksen. Akvarellin ennätys lyhyeltä matkalta on kymmenyksen kovempi, mutta aiempi täyden matkan ennätys oli 25,6a.

Kuninkuusravien sunnuntai Kuninkuus- ja kuningatarkisassa ajetaan sunnuntaina kaksi osamatkaa. Tammojen 1609 metrin osamatka ajetaan kello 13.30 ja oriiden kisa kello 14. Kuningatarkisan ratkaiseva 3100 metrin osamatka on ohjelmassa kello 17.05 ja oriiden lähtö kello 17.35. Kuninkuus- ja kuningatarkilpailuissa paremmuus ratkaistaan kolmen osamatkan yhteisaikojen perusteella. Oriit ja tammat kilpailivat omissa lähdöissään lauantaina 2 100 metrin matkalla ja sunnuntaina 1 609 metrin sekä 3 100 metrin matkoilla. Jokaisen osalähdön ensipalkinto on 17 000 euroa. Kokonaiskisan voitosta maksetaan 40 000 euroa. Jos sama hevonen voittaa kaikki kolme osamatkaa, maksetaan vielä 9 000 euron bonus. Kaikki osamatkat voittamalla ravikuningas tai ravikuningatar ansaitsee 100 000 euroa. Kuninkuuskisaa johtaa lauantain jälkeen Pro. Kuningatarkisan johdossa on Jockas Rita.

Seitsemänvuotias Akvarelli on kulkenut koko ajan hyvin. Silti lauantain hieno suoritus oli yllätys monille.

Myös hevosen omille taustajoukoille. Hevosen omistajat ja kasvattajat ovat Henna ja Markku Latvala Alajärveltä.

”Eihän me tietysti näin hyvää odotettu”, Henna Latvala hämmästelee.

”Ainahan hyvää toivoo, mutta meille olisi riittänyt, jos hevonen olisi juossut hyvin ja olisi oltu puolivälin tietämille. Olihan tämä loistavaa, kerta kaikkiaan.”

Kuningatarkilpailussa on kolme hevosta karussa muilta. Vasemmalla kirivä Jockas Rita voitti ennen Villilottaa ja sisimpänä tulevaa Akvarellia, joka jäi voittajasta 0,2 sekuntia. Kuva: Anu Leppänen

Akvarellin hyvyys sinänsä ei ole yllätys. Se menestyi mainiosti jo kolmivuotiaana, ja viisivuotiaana se oli toinen Villinmiehen Tammakilpailussa. Viime kausi päättyi Tammaderbyn voittoon.

Tällä kaudella Akvarelli on noussut suoraan tammojen kärkikaartiin. Sen voittosumma ylitti lauantaina jo 100 000 euron rajan.

”Se meitä jaksaa hämmästyttää, miten tasaisesti se on suorittanut ja kesää kohti vielä parantanutkin”, Henna Latvala kertoo.

”Akvarelli löytää itsestään aina jotakin lisää irti. Ja se on pysynyt terveenä, minkä takia sitä on saatu koko ajan treenata.”

Markku Latvala komppaa siippansa näkemystä.

”Ei näin paljon ole odotettu. Vaikka voitettiin Tammaderby, niin vähän ajateltiin, että vahingossa voitettiin”, hän naurahtaa. ”Aina vaan se yllättää.”

Akvarellin toimivan tiimin muodostavat Markku ja Henna Latvala sekä Hennan isä Hannu Seppälä. Kuva: Elina Paavola

Teivosta Akvarelli lähti väliyöksi kotitalliinsa.

Vaikka lauantain hieno suoritus nosti varmasti odotuksia, Latvalat pitävät jalkojaan tiukasti maassa.

”Sunnuntaihin lähdetään kiitollisilla mielin. Nyt on kaikki jo saavutettu”, Markku Latvala painottaa. ”Eroa ei ole paljon, eikä Jockas Ritakaan saa isommin epäonnistua, mutta kyllä meillä on jo maha täynnä tämän ansiosta, sen voi sanoa.”

Henna Latvala muistuttaa kuningatarkisan sujumiseen liittyvän monta kysymysmerkkiä.

”Me ollaan untuvikkoja tässä, ja on nuori hevonen, jolla ei ole koskaan ajettu peräkkäisinä päivinä. Onhan se arvoitus”, hän korostaa.

”Toivottavasti saataisiin sunnuntaista hyvä kisakokemus hevoselle. Se on juonut hyvin ja palautunut hyvin ja tosi hyvällä tuulella, että sillä lailla hyvällä mielellä huomiseen. Menisi vaan molemmat matkat hyvin.”

Akvarelli on noussut varmoin askelin tammojen kärkikaartiin. Tuomas Pakkanen on sen vakio-ohjastaja. Kuva: Elina Paavola

Henna Latvala on kaksikosta alkuperäinen hevosihminen, mutta kova innostus on tarttunut myös Akvarellin vastuuvalmentajana olevaan Markkuun.

Markku Latvala toteaa hevosharrastuksen olevan hänen astmansa takia varsinaista hulluutta.

”Minulla on kotona aina naamari naamalla, kun ajan. Ja kun hieron Akvarellia, minulla on moottoroitu kypärä. Sellainen sairaus tämä on, kun tätä harrastaa”, hän pyörittää päätään.

”Mutta kyllä tämä antaa niin paljon, että on sen arvoista.”

Sellainen sairaus tämä on, kun tätä harrastaa”, hän nauraa.

”Kun hieron sitä, mulla on moottoroitu kypärä. Mutta kyllä tämä antaa niin paljon.”

”Kisamatkoilla olen lähinnä autokuskina.”

Henna Latvala on kotoisin Peräseinäjoelta, jossa hän kävi harrastamassa maineikkaan suomenhevoskasvattaja Kari Viitalan tallilla.

Latvaloiden hevoset ovatkin Viitalan kasvatteja. Ensimmäinen menestyshevonen oli valiojuoksijatamma Loikkaus. Akvarellin emä Sivellin oli myös kelpo kilpatamma. Tallin toinen ajohevonen Pedaali puolestaan on Loikkauksen poika.

”Neljällä hevosella on harrastettu melkein kaksikymmentä vuotta”, Markku Latvala ynnää.

Akvarelli on Kari Viitalan ominta emälinjaa, joka kulkee sen neljänteen emään, vuonna 1969 syntyneeseen Näppärään.

Latvalat ovat tiiviisti tekemisissä oman hevosenpitonsa jo lopettaneen Viitalan kanssa. Muutenkin Akvarellin ja sen menestyksen sosiaaliset ulottuvuudet ilahduttavat Latvaloita.

”Iso suku on banderollien kanssa kannustamassa. Moni ei ole käynyt ikänä raveja. Tämä on täyttymys, kun on kaikki sisaruksetkin kannustamassa”, Hannu Latvala hehkuttaa.

Jutun alkuosaa päivitetty 2.8. kello 11.51.