Karhu hyökkäsi naisen kimppuun RuotsissaKarhu hyökkäsi marjastamassa olleen naisen kimppuun Ruotsissa.
Karhu hyökkäsi naisen kimppuun Ruotsissa perjantaina. Nainen oli ollut poimimassa marjoja.
Lyckselen poliisi sai tiedon loukkaantuneen naisen sairaalaan viennistä perjantai-iltana. Poliisi ei kerro, oliko karhu purrut marjastajaa.
Lycksele sijaitsee Västerbottenin läänissä.
Nainen oli saanut apua lähistöltä ja päässyt sairaalaan. Hänen kerrottiin olleen hereillä ja pystyvän puhumaan.
Poliisi päätti tappaa karhun ja hälytti paikalle metsästäjiä. Karhua ei kuitenkaan enää löydetty, eikä etsintöjä jatkettu, koska oikean karhun löytäminen olisi ollut erittäin vaikeaa.
Vielä on epäselvää oliko nainen poimimassa marjoja työ- vai vapaa-ajalla. Ruotsin poliisi tutkii tapausta siksi mahdollisena työtapaturmana.
Karhuhyökkäykset ovat niin Ruotsissa kuin Suomessakin harvinaisia. Niitä on arvioitu tapahtuvan keskimäärin kerran vuodessa.
Tapauksesta uutisoi suomeksi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat