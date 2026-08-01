Uljas Suomalainen jäi pois kuninkuuskisasta Kuninkuuskilpailun avausmatka ajetaan yhdentoista hevosen voimin, kun Tapio Perttunen jätti Uljas Suomalaisen pois kisasta lämmityksen jälkeen.

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Uljas Suomalainen jättää kuninkuuskisan väliin. Arkistokuva. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Riku Niittynen

Valmentajaohjastaja Tapio Perttusen mukaan hevosella on jonkinlaisia vatsavaivoja.

”Uljas Suomalainen on juuri nyt nesteytyksessä Teivon klinikalla, joten eipä me nyt päästy mukaan”, Tapio Perttunen kommentoi.

”Se ei ollut oma itsensä, ei juonut eikä syönyt, ja on ollut jotenkin levoton. Se on kaivanut maata kavioillaan, mikä ei ole ollut normaalia käytöstä sille. Olen käynyt ajamassa sillä kahdesti, ja siinä se on normaali, mutta eipä voi nyt ajatella osallistumista kuitenkaan. Tarkkaillaan tilannetta, mutta arvioni mukaan ei ole kyse kuitenkaan mistään vakavammasta.”