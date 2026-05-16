Biolan toi markkinoille kaksi uutta kotimaista kuiviketta –toisessa ei lainkaan turvettaPuukuidulla on tärkeä rooli kuivikeuutuuksissa.
Biolan toi keväällä markkinoille kaksi puristepakattua eläinkuiviketta. Helmi on turpeeton vaalea materiaali, jossa kosteus ja haju sidotaan sammalen ja puukuidun avulla.
Rusko perustuu turpeeseen, jonka ilmavuutta on lisätty kutterilla ja puukuidulla. Samalla kutteri tuo muuten tummaan rakenteeseen vaaleutta.
Uusia eläinkuivikkeita on parin vuoden ajan testattu Harjun oppimiskeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen (luke) tutkimushankkeessa.
Niitä on käytetty hevosilla sekä karsinassa että talven yli pihatossa Harjun oppimiskeskuksessa. Tulokset ovat olleet hyviä.
”Molemmat tuotteet todettiin kokeissa toimiviksi kuivikkeiksi”, Biolanin tuotepäällikkö Tuomas Pelto-Huikko summaa.
Hankkeen tarkemmat tulokset julkaistaan loppuseminaarissa lokakuussa 2026.
Biolanin mukaan uudet kuivikkeet soveltuvat muun muassa hevosille, siipikarjalle, naudoille, sioille sekä pieneläimille kuten kaneille ja marsuille.
”Kokemusten mukaan nesteensitomiskyky on jopa tuplaantunut kutteripohjaisiin kuivikkeisiin verrattuna”, kertoo hevosalan yrittäjä Kaisu Rukko, joka on ollut mukana tuotteiden kehityksessä.
Kummassakin tuotteessa on alhainen pH, mikä vähentää ammoniakin haihtumista, eli sitoo hajua.
Erityistä huomiota on kiinnitetty tuotteiden pölyttömyyteen, koska pöly heikentää helposti tallin tai muun eläinsuojan ilman laatua.
Rukko on tyytyväinen myös puukuidun tuomaan ”sitkoon” kuivikkeessa. Sen ansiosta kuivikkeet pysyvät hyvin paikoillaan, vaikka hevonen pyörisi karsinassa.
Käytön jälkeen kuivikkeet voi kompostoida.
Uutuuskuivikkeiden hinnat verolliset hinnat ovat 350-420 euroa noin 750 kilon lavaa kohden ilman rahtikuluja.
