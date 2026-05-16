Juvalainen Maija Ruotsalainen jatkaa perheen raviperinnettä ja tähtää ulkomaille oppimaan Maija Ruotsalainen aikoo jatkaa vanhempiensa viitoittamalla tiellä ravivalmentajaksi. Paraikaa hän suorittaa kotitallilla oppisopimuksella hevosalan perustutkintoa. Lähitulevaisuuden katseet kääntyvät ulkomaille.

Maija Ruotsalainen ja Sanquine kesällä 2023 Puumalan paikallisraveissa. Nyt jo 18-vuotias Sanquine on toiminut Maija Ruotsalaiselle oivana opetusmestarina raviuralle. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Tänä vuonna 17 vuotta täyttävän Maija Ruotsalaisen uravalinta ei yllätä kun sitä peilaa perhetaustaa vasten. Tulevan raviammattilaisen vanhemmat Jani Ruotsalainen ja Anu Suutari pyörittävät Juvan harjoitusradalla menestyksekästä valmennustoimintaa.

Vajaan parinkymmenen valmennettavan joukosta löytyvät muun muassa suomenhevosten ykkössarjalaiset Wertti ja Paavolan Hurmos. Pariskunnan vanhempi tytär myöntää viettäneensä tallissa aikaa pienestä pitäen.

”Koko ikäni olen pyörinyt tallilla hevosten parissa. Aina olen ollut kuitenkin ihan omasta tahdostani täällä tallilla”, Maija Ruotsalainen hymähtää.

Sekä Maija (vas.) että Saara Ruotsalainen ovat vahvasti mukana vanhempiensa apuna talliarjessa. Kuva: Ville Toivonen

Vuosi sitten peruskoulun päättänyt Maija Ruotsalainen suorittaa hevosalan perustutkintoa vanhempiensa tallilla oppisopimuksella.

”Olen neljä päivää viikossa tallilla töissä, ja viidennen arkipäivän suoritan kotona tietokoneella teoriaopintoja. Yritän saada suoritettua koulun reiluun pariin vuoteen. Ainakin tähän asti on itsekuri pitänyt, ja olen itseasiassa edellä teoriapuolen kanssa.”

Maija Ruotsalainen on ohjastanut hevosilla kolme lähtöä. Poneilla sitä vastoin lähtöjä löytyy tilastoista lähemmäs 100. Maija Ruotsalaisella on vuotta nuoremman Saara-sisarensa kanssa valmennuksessa kolme ponia.

”Ei meillä ole koskaan ollut useampaa ponia kerralla. Vanhemmat ovat pistäneet ponien lisäämiseen jarrua päälle”, Maija Ruotsalainen nauraa.

Shetlanninponeilla ohjastajan yläikäraja on 18 vuotta. Maija Ruotsalainen aikoo jo tällä kaudella panostaa enemmän hevosten lähtöihin.

”Ajan ponilähtöjä tällä ja ensi kaudella ihan entiseen malliin. Mutta toiveissa olisi saada ajaa mahdollisimman paljon hevosten lähtöjä jo tänä vuonna. Kyllä hevosten lähdöt on lähivuosina ykkösjuttu.”

Maija Ruotsalainen on usein mukana kilpailumatkoilla. Kuvassa perhe juhlii Paavolan Hurmoksen voittoa viime vuoden Finlandia-raveissa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Kärrylähtöjen lisäksi montélähdöt kiinnostavat Maija Ruotsalaista. Vaikka kotitallista ei löydy sopivaa montéhevosta, kuuluu selästä käsin valmentaminen useamman ravurin kotivalmennukseen.

Paavolan Hurmoksen kanssa Maija Ruotsalainen käy sekä kävelylenkeillä metsissä, mutta yhtä lailla kaksikon päiväohjelmaan kuuluvat erilaiset taivutukset.

”Ei se nyt siis kouluratsastusta ole, mutta selästä käsin hevoset saa käyttämään vähän eri lihasryhmiä kuin ajaessa. Sama juttuhan se on kun käydään metsässäkin ratsastamassa. Yritän koko ajan miettiä liikuttaessani hevosta kärryistä tai selästä, kuinka hevosen saa työskentelemään mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.”

Vaikka kilvanajaminen kiinnostaakin, on juuri valmennus lähempänä tulevan raviammattilaisen sydäntä.

”Jos nyt pitäisi valita jompikumpi, niin hevosten valmentaminen on tällä hetkellä ykkösjuttu. Ohjastajalla on sinällään iso merkitys menestykseen, mutta valmentajana pitää osata ajatella asioita paljon kokonaisvaltaisemmin. Pienilläkin yksityiskohdilla voi parantaa paljonkin hevosen suoritusta.”

Kaukana tulevaisuudessa siintää haave oman valmennustallin pyörittämisestä. Ennen sitä olisi tarkoitus nähdä eri maiden raviurheilua.

”En ole tehnyt mitään tarkkoja suunnitelmia ulkomaille lähtemisen suhteen. Oppisopimuskoulutukseen voi sisällyttää ulkomaan harjoitteluja. Ei ole lainkaan mahdotonta, että lähtisin käymään ulkomailla lähimmän vuoden sisään. Ruotsi, Ranska ja jenkit kiinnostavat kaikki kolme ravimaina.”

Ulkomailla työskentelyssä kiinnostaa myös lämminveristen rooli. Kotitallilla valmennettavat kahta lukuun ottamatta ovat suomenhevosia.

”Ihan tulevaisuutta ajatellen, on tärkeä oppia valmentamaan kumpaakin rotua. Ihan ymmärrettävää, että meillä enemmistä on suomenhevosia. Niin hyvin äiti ja isä ovat niillä menestyneet.”

Ensi syksynä sisaruksista molemmat työskentelevät perheen tallilla, kun niin ikään Saara Ruotsalainen aloittaa oppisopimuskoulutuksen. Oman valmennustoiminnan aloittaminen vanhempien kotitallilla ei ole lainkaan vieras ajatus Maija Ruotsalaiselle.

Juvan harjoitusraviradan sijainti ja valmennusolosuhteet saavat häneltä kiitosta.

Wertti voitti suomenhevosten Derbyn vuonna 2023. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

”Juvalta on yllättävän lyhyt matka usealle raviradalle. Valmennusolosuhteet ovat todella huippuluokkaa. Toki laittopaikkojen hoitoon kuluu paljon aikaa isältä. Että ei ne itsestään synny. Vanhemmat ovat luvanneet olla meidän tukenamme tulevaisuudessa, mikäli haluaisimme jatkaa tallinpitoa.”

Maija Ruotsalainen kiittää vanhempien tukea uravalinnalleen.

”Mietin minä muitakin ammatteja peruskoulun jälkeen. Sekä äiti ja isä kannustivat minua ja nyt siskoani tekemään päätöksiä, jotka tuntuvat meistä oikealle.”