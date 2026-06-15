Evartti kohtaa V.G. Voiton Nordic Kingissä, kuninkailla erilaiset arpaonnetHärmän juhannuksena pidettävät kaksipäiväiset Nordic King -ravit keräsivät mainion kattauksen hevosia. Suomenhevosten päälähdön radat arvottiin maanantaina.
Juhannuspäivänä Härmässä ajettava suurkilpailu kerää kokoon kotimaan suomenhevosparhaimmiston. Ulkomaalaisvieraita lähdössä on kaksi.
Kotimaisista huipuista paras onni lähtörata-arvonnassa kävi Evartilla. Comebackin tehnyt Antti Ojanperän valmentama kolminkertainen ravikuningas sai kolmosradan. Tämän hetken ykköshevonen V.G. Voitto lähtee matkaan eturivin ulkoradalta. Elitkampenissa juhlinut Pro lähtee sen sisäpuolelta seiskaradalta.
Nordic King kilpaillaan mailin ryhmäajona. Lähdön ykköspalkinto on 50 000 euroa.
Perjantaina suurin mielenkiinto kohdistuu kylmäveritammojen kipakkaan mailiin. Ilmoittautuneiden tammojen taso on kokonaisuudessaankin hieno, mutta tämän hetken Suomen tammojen kärkitrion mukanaolo on erityisen ilahduttavaa.
Ilmoittautuneiden joukossa ovat nimittäin hallitseva ravikuningatar Jockas Rita, sen Helätin-ajossa lyönyt Villilotta sekä alkukauden hirmuiskussa kilpaillut Annan.
Jockas Ritalle kisa on vasta kauden toinen. Santtu Raitala kilpailuttaa silmäteräänsä todella tarkasti, ja todennäköisesti kuningattarentekijällä on tarkka suunnitelma kohti Teivon Kuninkuusraveja.
Villilotan hienot otteet ovat herättäneet ihastusta, mutta valmentaja Seppo Suuronen on ollut kommenteissaan todella varovainen. Härmän arvolähtö on seitsenvuotiaan tamman uralla vasta sen kahdeksastoista startti.
Oikeastaan Suven Sametti on ainoa tammalähdön puuttuva kärkitekijä. Tapio Perttusen kultakimpale on startannut viimeksi reilu kuukausi sitten Vermossa, jolloin Perttunen ei ollut täysin tyytyväinen neljänneksi sijoittuneen kolminkertaisen ravikuningattaren otteisiin. MT Hevosille Perttunen totesi kuningatarkisan kuuluvan edelleen tamman suunnitelmiin.
Perjantain Nordic King Heatista tuli todella hieno lähtö, sillä mukana ovat kuusivuotishirmut Weikko ja Alarik huikea, sekä uransa viimeistä kautta kilpaileva Morison. Viisivuotislähdössä kautensa avaa viime syksyn Kriteriumin sankari Camppari.
Lauantainen lämminveristen maili vedetään läpi maajoukkuehengessä. Kotimaan kovimpia toivoja ovat Combat Fighter, Need’em, Holcombe Zet sekä Callela Nelson.
Ulkomailta paikalla on viisi hevosta. Daniel Wäjerstenin tallista kisassa ovat mukana Mellby Joker sekä Zaxton. Sandra Eriksson on viivalla Devils Tonguella. Alessandro Gocciadoro tekee lyhyen ajan sisään toisen retken Suomeen. Pääkisassa italialaisen hevonen on Exekutiv Ek. Myös Henry Flyer Sisu on mukana kisassa.
Gocciadoro on ilmoittanut hevosen myös lauantain tammalähtöön. Vermossa Finlandia-päivänä tammojen taiston voittanut Celiz saa tälläkin kertaa haasteen Hanna Lepistön Ete Jetiltä.
Sandra Erikssonilta kilpailee Härmässä myös Nightwish River. Ruunalla on pronssidivarikarsinnassa vastassa muun muassa Kenzo Benois ja Highlight Bogeyman.
Nordic Kingin lähtöradat
1 Lumettaja / Treho Rautiainen
2 Grislefaksen G.L. / Olli Koivunen
3 Evartti / Santtu Raitala
4 Sundbo Komet / Robert Skoglund
5 Paavolan Hurmos / Tommi Kylliäinen
6 Enon Vilppi / Jari Autio
7 Pro / Hannu Torvinen
8 V.G. Voitto / Ari Moilanen
9 Stallone / Jukka Torvinen
10 Wertti / Jani Ruotsalainen
Päivitys 15.6. klo 13:33: Henry Flyer Sisu on mukana lämminveristen maililla.Artikkelin aiheet
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