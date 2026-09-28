Päivän ravit: Porissa ollaan nostalgiatunnelmissaRaviviikko alkaa Porin nostalgisilla iltaraveilla. Raveihin kerääntyy tuttuja kasvoja vuosikymmenten varrelta, ja tarinoitakin varmasti kuullaan.
Illan aikana on useampikin muistoajo. Omat lähdöt on Jan-Erik Nygårdilla, Tuomo Mäkelällä sekä Aarne Nymanilla.
Porin radan nykyisistä hahmoista juhlalähtö on Aarre Multasella. ”Pelle” on ollut pidetty hahmo Porin raviradalla jo 1980-luvun alkupuolelta lähtien. Aarre Multasen haastattelun voi lukea maanantaina MT Hevosista.
Multasen juhlalähdön suursuosikki on Lumi-Ukki. Ilmassa on kuitenkin kysymysmerkkejä, sillä hienon kauden tehnyt ori palaa starttiin sairastauolta.
Jan-Erik Nygårdin muistoajo on samalla lämminveristen kultadivisioona. Lähdössä ei ole kovin selkeää kärkihevosta, vaan mahdollisia voittajia on useampia.
Eturivistä hyviltä paikoilta lähtevät Consalvo ja Fly By Me. Keulat ottanee ensimmäisenä Astrum. Taukohevosen taktiikkaa voidaan kuitenkin vain arvailla.
Jos matkalla pidetään reippaampaa vauhtia, hyötyy kovatasoinen takarivi tästä. Avoimelle tasolle tuloaan tekevä Romanov Comery ja lauantain Suurmestaruudessa upean kirin esittänyt Callela Ikaros ovat valmiita ottamaan lopussa päänahkoja, mikäli mahdollisuus tulee.
Täysin oma lukunsa on Callela Nelson. Tuliselle avaajalle takarivin ulkopaikka on myrkkyä, varsinkin kun matkana on maili. Mika Haapakankaan käsistä tapahtunut debyytti oli kelpo esitys, joten ruunan edesottamuksia seurataan jatkossakin suurella mielenkiinnolla.
Porissa ravataan kaikkiaan 11 lähtöä. Porin jälkeen toimintaa on vielä Ruotsin Färjestadissa, jossa on tuiki tavalliset maanantairavit.Artikkelin aiheet
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