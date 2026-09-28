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Juuri nyt | ASF-viruksen tainnuttamiseen ei riitä pelkkä harjaus ja vesipesu, desinfiointia ei pidä unohtaa
Tilaajalle | Pelastaako energiapuu sähköpulalta ja hinnannousulta, kun datakeskukset lisäävät sähkön kulutusta?