Haminan kouluverkkoa keskitetään lähivuosina voimallisesti − paikallinen yhdistys kyseenalaistaa säästölaskelmatHaminan lasten tulevaisuus ry tilasi koululakkautuksista riippumattoman vaikutusarvioinnin, jonka tuloksia esitellään tänään ja huomenna.
Haminan kaupunginvaltuusto päätti huhtikuussa äänin 31−6 neljän alakoulun lakkauttamisesta. Haminaan jää näin ollen kaksi suurkoulua alakouluikäisille.
”Tehtiin talouden tasapainottamista koskeva periaatepäätös. Osana sitä neljä koulua lakkautetaan noin kymmenen vuoden aikajänteellä, tämän vuosikymmenen lopulta alkaen”, Haminan kaupunginvaltuuston kokoomuslainen puheenjohtaja Elina Inkeroinen-Lalu kertoo.
”Päätöstä tehtäessä puntaroitiin eri vaihtoehtoja. Päädyimme ratkaisuun, joka antoi lisäaikaa ensimmäisenä lakkautettavalle Husulan alakoululle.”
”Koulujen osalta painavat myös taloudelliset seikat, mutta suurin syy lakkauttamisille on oppilasmäärän väheneminen.”
Inkeroinen-Lalun mukaan koulujen lakkauttaminen liittyy laajempaan kokonaisuuteen.
”Kaupungin talouden tasapainottamisessa mukana ovat niin koulu- kuin muut palveluverkkoasiat. Koulujen osalta painavat myös taloudelliset seikat, mutta suurin syy lakkauttamisille on oppilasmäärän väheneminen. Vastaava kehitys on havaittavissa valtakunnallisesti.”
Viime keväänä tehtiin periaatepäätös talouden tasapainottamissuunnitelmasta sekä Husulan, Uuden-Summan, Neuvottoman ja Aseman alakoulujen lakkauttamisesta.
”Jokaisen koulun lakkauttamisesta päätetään vielä erikseen valtuustossa”, Inkeroinen-Lalu tähdentää.
Onko siis mahdollista, että koulujen lakkauttamisia vielä peruuntuisi?
”Periaatteessa näin, mutta käytännössä valtuuston selkeä enemmistö on sitoutunut talouden tasapainottamiseen. Kouluverkkoratkaisu on osa tätä.”
Ratkaisun taustalla ovat vaikuttaneet muun muassa konsulttiyhtiö FCG:n tekemät laskelmat.
”Olemme tukeneet kaupunkia sopeuttamisohjelman tekemisessä, mutta siihen sisällytetty palveluverkon tarkastelu on tässä tapauksessa tehty kaupungin omana työnä”, FCG Finnish Consulting Group oy:n toimitusjohtaja Sami Miettinen toteaa.
Periaatepäätös neljän koulun sulkemisesta on nostattanut Haminassa laajaa vastustusta, haminalainen Sade Tepponen Haminan lasten tulevaisuus ry:stä kertoo.
”Vanhemmat eivät ole tyytyväisiä kehitykseen, jossa lasten lähikoulut lakkautetaan. Esimerkiksi lasten koulunaloitus on iso juttu. Siitä tekee paljon vaikeampaa, kun lähikoulun sijaan mennään bussilla johonkin kokonaan uuteen paikkaan, kaukana jossain”, Tepponen kritisoi.
”Ei siinä ole samaa yhteisöllistä tunnelmaa ollenkaan.”
Tepposen mukaan Haminan kouluverkkoratkaisussa on useita elementtejä, joita lasten vanhemmat kyseenalaistavat.
”Esimerkiksi kaikki erityisoppilaat on sijoitettu Haminan itäisellä puolella olevaan Aseman kouluun, joka ollaan lakkauttamassa. Erityisoppilaat siirrettäisiin toiseen jäljelle jäävistä suurista kouluista, jonne pitäisi remontoida uudet kalliit tilat.”
”Vanhemmat eivät ole tyytyväisiä kehitykseen, jossa lasten lähikoulut lakkautetaan.”
Tepponen huomauttaa, että esimerkiksi Husulan koulussa on nyt noin 150 oppilasta, eikä oppilasmäärä olisi radikaalisti vähenemässä oppilasmääräennusteissa.
Hän myös hämmästelee kaupungin suunnitelmaa investoida huomattavan suuria summia Vehkalahden koulun remonttiin. Tepposen mukaan puhutaan useista miljoonista euroista.
”Jos asioita perustellaan säästöillä, niin tällainen suurremontti ei juuri jätä liikkumavaraa.”
Haminan lasten tulevaisuus ry tilasi riippumattoman selvityksen koululakkautusten taloudellisista vaikutuksista sekä lapsivaikutuksista. Opetustoimen ylitarkastaja (emeritus) Kari Lehtolan tekemä selvitys on valmistunut.
Selvityksen mukaan kaupungin oma valmisteluaineisto ei riitä osoittamaan ratkaisua taloudellisesti perustelluksi, lapsen edun mukaiseksi eikä kokonaisvaikutuksiltaan arvioiduksi.
Selvityksessä muun muassa todetaan, että keskittämisinvestoinnin kustannuspohjaa ei ole esitetty eikä valtakunnallinen arviointi tue keskittämisen säästöoletusta. Lisäksi selvityksessä katsotaan, ettei koulukyyditysten lisääntymisestä aiheutuvaa hintalappua olisi arvioitu riittävällä tarkkuudella.
Lehtolan tutkimuksessa käytetty arviointikieli on tarkoituksellisen tiukka. ”Ei osoitettu” ei tarkoita, että vastakkainen väite olisi osoitettu – vaan ettei päätöksenteossa käytetty väite ole toimitetulla aineistolla todennettavissa.
Haminan kaupungin kasvatus- ja koulutusjohtajan Suvi Takkisen mukaan lapsivaikutusten arvioinnit tehdään aikanaan kunkin koulun lakkautuspäätöksen yhteydessä.
”Arviointi kohdistuu kouluihin ja oppilaisiin, joihin muutos sitten mahdollisesti kohdistuisi.”
Lehtolan tutkimuksessa käytetty arviointikieli on tarkoituksellisen tiukka. ”Ei osoitettu” ei tarkoita, että vastakkainen väite olisi osoitettu – vaan ettei päätöksenteossa käytetty väite ole toimitetulla aineistolla todennettavissa.
Haminan lasten tulevaisuus ry esittelee Lehtolan selvitystä kahdessa tilaisuudessa Haminan pääkirjastossa tänään tiistaina ja huomenna keskiviikkona klo 17:30 alkaen. Tilaisuudet ovat yleisölle avoimia, ja niihin on lisäksi kutsuttu paikalliset kuntapäättäjät sekä virkamiehet.
Valtuuston puheenjohtaja Inkeroinen-Lalu ei osallistu tilaisuuteen, koska on Helsingissä.
”Kaikki asiakirjat ja laskelmat, jotka on keväällä tehty päätösten tueksi, ne on ja pitää. Kaupunki vastaa aikanaan sitten näihin muihin väitteisiin, tarvittaessa.”Artikkelin aiheet
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