Seinäjokelainen Ville Koivisto on nostanut viime vuosina osakkeitaan ohjastajamarkkinoilla, mutta Kriteriumin 80 000 euron potin kaltaisia voittoja hän ei ole tähän mennessä ajanut. 34-vuotias Koivisto kertoo videohaastattelussa tunnelmistaan jättivoiton jälkeen.

Voittajan takana muilla totosijoilla oli tyytyväisiä hahmoja. Riina Korhosen valmentama Pinebog’s Bank (Readly Express) oli johtavan rinnalta toinen ja Markku Niemisen tallin Donna Madeleine (Maharajah) kolmas.

”Ollaan tosi tyytyväisiä suoritukseen”, Pinebog’s Bankin kuski Hannu Torvinen kuittasi.

”Aina olisi kiva voittaa, mutta kaverilla oli liian hyvä. Ei voi kuin hattua nostaa.”

Ville Koivisto oli muikeana kriteriumvoiton jälkeen. Kuva: Anu Leppänen

Donna Madeleine kiri kolmanneksi neljännestä sisältä.

”Tamma kehittyy koko ajan ja maksimit saatiin. Tosi tyytyväisiä ollaan”, ohjastaja Mika Forss kiitteli.

Kisan toinen suosikki Coriolanus Frido (Calgary Games) taipui keulasta lopulta kahdeksanneksi.

”Pettymys tietysti. Tuli oikein kunnon väsy”, ohjastajavalmentaja Markku Nieminen totesi heti kisan jälkeen. ”Kaikki on mennyt ihan jees, paitsi että jostain syystä hevonen ei rauhoittunut ollenkaan menemään, vaan oli vähän liian innokas.”