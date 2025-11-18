Petri Myllymäki fanittaa Humu-Liisaansa: ”Sen asenne elämään ja kilpailemiseen on jotakin ihan ainutlaatuista” Petri Myllymäki kilpailee tiistaina Teivossa molemmilla valmennettavillaan. Hän toivoo Humu-Liisansa pääsevän ensi kesänä kotiradan kuningatarkilpailuun.

Jaa Kuuntele

Petri Myllymäen Humu-Liisa on juossut 233 kilpailua. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Petri Myllymäen hevosista Humu-Liisa kuuluu tiistaina T5-lähtönsä pelihevosiin. Moni odottaa tamman pääsevän takamatkalta johtopaikalle, jolta se voitti viime kuussa Teivossa Santtu Raitalan ajamana.

”Nyt Santtu valitettavasti valitsi Ranskassa olemisen Teivon ravien sijaan. Humu-Liisan osakkeita laskee rankasti se, että ajan sillä itse. Nelosrata voltista voi olla minun ajokäsilleni ylitsepääsemätön paikka ravia pääsemistä ajatellen”, Petri Myllymäki analysoi.

Omistaja-valmentaja-kasvattaja-ohjastaja odottaakin tiistain hevosistaan enemmän ravien päätöslähdössä juoksevalta Apteekkarilta.

”Apteekkari ehkä tarvitsee tämän illan startin ollakseen parhaimmillaan, mutta viimeistään seuraavassa kisassaan sen kuuluu olla pelihevosia”, Myllymäki puntaroi.

”Apteekkari on paljon lahjakkaampi kuin Humu-Liisa, mutta Apteekkari ailahteli etenkin nuorempana paljon. Vanhempana sen yrityshalu on parantunut, mutta vastapainoksi onkin tullut jalkaongelmia.”

Kaksikosta Humu-Liisa on merkittävästi ansioituneempi. Valiojuoksijaksi ennätyksellään 24,9a yltänyt tamma on ansainnut urallaan jo reilut 65 000 euroa.

”Humu-Liisa on todella hyväpäinen hevonen. Se ei ole koskaan ollut ikäluokan kärkihevosia, mutta sen asenne elämään ja kilpailemiseen on jotakin ihan ainutlaatuista”, Petri Myllymäki tunnelmoi.

Humu-Liisa on jo 14-vuotias. Suomenhevosten kilpailuoikeus päättyy niiden 15-vuotiskauden lopussa, joten Humu-Liisalla saa kilpailla enää ensi vuoden.

Petri Myllymäki on pyrkinyt tammallaan kuningatarkisaan jo useampaan kertaan, mutta toistaiseksi ovet suomenhevostammojen ykköskisaan ovat pysyneet suljettuina. Ensi vuonna Kuninkuusravit ovat Myllymäen kotiradalla Teivossa, ja tavoitteena luonnollisesti on olla mukana Humu-Liisan kanssa.

”Jos tänä vuonna olisi päästy Oulun kuningatarkisaan, kotikulmilta olisi lähtenyt pikkubussillinen kannustajia. Teivoon saataisiin varmasti kunnon karnevaalitunnelma, jos olisimme Humu-Liisan kanssa mukana”, Myllymäki olettaa.

Petri Myllymäki on opittu tuntemaan lennokkaista voittajahaastatteluistaan. Hän on myös kirjoittanut omakustanteena vuonna 2004 julkaisemansa Tuntematon hevosmies -romaanin. Kuva: Ville Toivonen

Kuninkuussarjojen osallistujat valikoituvat Kohti Kuninkuusraveja -lähdöistä jaettujen pisteiden perusteella. Petri Myllymäellä onkin selkeä suunnitelma ensi kaudelle.

”Ajellaan harvakseltaan kilpaa, mutta yritetään samalla treenata hevosta, jos talvella on hyvät kelit. Maaliskuussa varmaan aletaan ajaa KK-lähtöjä, ja yritetään saada Santtu kuskiksi Humu-Liisalle siihen asti kunnes Jockas Rita aloittaa kautensa.”

Kengitysseppänä työskentelevä Myllymäki kuitenkin painottaa, että kuningatarkisa ei ole hänelle pakkomielle.

”Suomenhevostammojen taso on nyt todella kova ja leveä. Jos kaikki menisi nappiin, Humu-Liisa voisi kuitenkin olla viimeisten mukaan pääsevien joukossa”, hän laskee.

Varttuneempi raviyleisö muistaa Petri Myllymäen jo 1990-luvulta tuolloisen menestyshevosensa Neuvottoman kanssa. Myllymäki on ajanut reilut 1200 starttia, joista voittoja on 85.

Kun Humu-Liisan kilpailu-ura päättyy, Myllymäki aikoo pitää ainakin osittaisen aikalisän raviurheilusta.

”Täytän ensi marraskuussa jo 60 vuotta. Kun tekee käytännössä yksin kaikki hommat hevosten kanssa, olisi mukava kokeilla ainakin vähän aikaa myös elämää ilman omia hevosia. Ehtisi ehkä tehdä jotain muutakin kuin töitä ja hevoshommia”, hän pohtii.

Mahdolliselle hevosvapaalle on kuitenkin myös tiukka edellytys.

”Humu-Liisalle täytyy löytää hyvä koti siitostamman uraa varten”, Myllymäki muistuttaa.

Cristox on tuonut Petri Myllymäelle menestystä lainaohjastajana. Kuva: Leena Kahisaari / Suomen Hippos

Tänä vuonna Petri Myllymäki on pärjännyt myös lainaohjastajana. Hän on ajanut Heikki Leväsluodon omistamalla ja valmentamalla Cristoxilla tällä kaudella seitsemän voittoa. Viimeksi kaksikko voitti 6000 euron ykköspalkinnolla ajetun Voimaeläincupin finaalin Turussa.

”Noin hienolla hevosella on hienoa ajaa. Minunkin tasoiseni kuski näyttää melko hyvältä ohjastajalta Cristoxin kärryillä”, Myllymäki nauraa.

”Heikki on hyvä kaverini, ja hän tulee tänäänkin Teivoon auttamaan minua omien hevosteni kanssa. Cristoxilla on kaikki eväät nousta avoimiin lähtöihin asti.”