Teivon suurkilpailu muuttaa JokimaalleAikaisemmin Tampereen Teivossa ajettu kisa muuttaa Lahden Jokimaalle ja saa samalla uuden nimen.
Lahden Jokimaan ravirata tiedotti tiistaina, että aiemmin Teivossa ajettu GLi Grand Prix muuttaa ensi vuonna Lahteen ja saa nimekseen GLi Power Race.
Ennakkomaksullinen kisa ajetaan enintään 40 000 euroa tienanneille lämminverisille ja ykköspalkinto on vähintään kymppitonni. Karsinnat ajetaan maaliskuun puolivälissä ja finaali puolitoista viikkoa myöhemmin Lahden 75-kierroksella.
Jokimaan ja GLi-yhtiöiden sopimus on kolmevuotinen. Suomenhevosten Suur-Hollola-ajosta tulee yhtiön nimikkokisa.
”Tämän kaltaiset satsaukset yrityksiltä eivät ole itsestäänselvyyksiä”, Jokimaan toimitusjohtaja Ville Holopainen kiittelee tiedotteessa.
GLi-yhtiöiden taustalla on viime vuosina myös innokkaana raviurheilijana tutuksi tullut Kristian Lella.
”Jokimaalla on aina otettu meidät iloisesti vastaan, ja arvostamme rehellisyyttä ja avoimuutta”, Lella mainitsee tiedotteessa.Artikkelin aiheet
