Hevosurheilu: Christa Packalén lopettaa ammattivalmentajanaChrista Packalén on kuulunut 2020-luvun ajan suomalaisten kärkivalmentajien joukkoon. Hevosurheilun mukaan hollolalaisvalmentaja lopettaa ammattimaisen valmennustoiminnan vuoden lopussa.
2020-luvun ajan suomalaisten kärkivalmentajien joukkoon kuulunut Christa Packalén lopettaa ammattimaisen valmennustoiminnan tämän vuoden lopussa. Valmentaja tiedotti hevosenomistajilleen maanantaina päätöksestään. Tallin toiminta jatkuu siihen asti normaalisti.
”Tämä on yksi elämäni isoimpia ja raskaimpia päätöksiä. Se ei todellakaan syntynyt hetken mielijohteesta, vaan olen miettinyt sitä jo pidempään”, Christa Packalén sanoo Hevosurheilu-lehdelle.
”Mitään yksittäistä syytä päätökseen ei ole, vaan asiaan on vaikuttaneet monet asiat pitkällä aikavälillä.”
Syksyllä 34 vuotta täyttävän Christa Packalénin ammattimainen valmentajaura alkoi vuonna 2015. Ensimmäiset omat valmennettavat kilpailivat vuonna 2011. Packalén palkittiin vuoden 2019 Ravigaalassa vuoden komeettana.
Paras kausi valmentajana oli vuosi 2024. Tuolloin valmennettavat ansaitsivat lähes 478 000 euroa palkintorahoja ja voittivat 76 lähtöä. Tällä hetkellä hollolalaisvalmentajan valmennuslistalla on 38 hevosta.
Kuluvalla kaudella valmennettavat ovat voittaneet 12 kertaa ja ansainneet lähes 60 000 euroa palkintorahoja.
MT ei tavoittanut Packalénia kommentoimaan asiaa.Artikkelin aiheet
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