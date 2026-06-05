Suomenhevosten työmestaruuskilpailu lauantaina suorana lähetyksenä MT:n sivuillaSuomenhevosten valtakunnallinen työmestaruuskilpailu järjestetään lauantaina Reisjärvellä. Tapahtuma näytetään suorana lähetyksenä Maaseudun Tulevaisuuden sivuilla.
Työmestaruudesta on tänä vuonna kilpailemassa peräti 18 valjakkoa.
Mestaruus ratkaistaan kolmella osakokeella. Ensin vuorossa on 1000 metrin juoksukoe, sen jälkeen 500 metrin käyntikoe 500 kilon kuormalla ja lopuksi vetokoe, jossa vedetään rekeä hiekkaesteessä.
Reen aloituspaino on 500 kiloa ja aina 20 metrin vedon jälkeen kuormaan lisätään 50 kiloa lisää painoa.
Kangaskylän raviradalla Reisjärvellä järjestettävät kisat näkyvät suorana lähetyksenä Maaseudun Tulevaisuuden sivuilla lauantaina.
Striimi aukeaa erillisessä jutussa lauantaina kello 8.20.
Tapahtuma alkaa kello 8.30 lipunnostolla sekä osallistujaesittelyillä. Juoksukoe on vuorossa kello 9.00 alkaen, käyntikoe alkaa kello 10.00 ja kilpailun kruunaava vetokoe kello 13.00.Artikkelin aiheet
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