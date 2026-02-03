Päivän ravit: Huippuhevosia Jokimaan avoimessa ryhmässäPakkanen paukkuu vielä tiistainakin kireänä, mutta Jokimaalla päästään ajamaan ravit normaalin suunnitelman mukaisesti. Ruotsissa nautiskellaan hyvänlaisesta jackpotista.
Jokimaalla kilvoitellaan yhdeksän lähdön iltaravit. Neljännestä lähdöstä käynnistyvässä Toto5-pelissä avauskohde on mielenkiintoinen lämminveristen avoin ryhmäajo.
Lähdössä starttaa mielenkiintoisia suurkilpailuvoittajia. Paluun kaviourille Juha Utalan käsistä tehnyt kahden St Legerin voittaja Consalvo on tiistaina kolmannessa tauon jälkeisessä startissaan.
Kahdessa ensimmäisessä koitoksessa ei ole nähty vielä suurtekoja, mutta starttien myötä kokeneen orin voisi odottaa parantavan suorituksiaan.
Vuoden 2023 Kriteriumin voittaja God Hyperion palaa puolen vuoden tauolta viivalle. Viime kauden viisi starttia eivät tuoneet menestystä, mutta Timo Korvenheimo ei ole tiimeineen heittänyt kirvestä kaivoon ikäluokkamenestyjän kanssa.
Päätöskohteessa kannattaa ottaa huomioon Madrero. Arvontakone on sorsinut Riikka Lehdon valmennettavaa jonkun aikaa, ja pitkästä aikaa hyvältä paikalta starttaava ruuna on tauluaan paremmassa vireessä.
Kari Venäläinen pyyhältänee Madrerolla keulaan, mistä on tunnetusti maaliin lyhin matka.
Jokimaalla ravit alkavat kello 18.00. Toto5 starttaa kello 19.10.
Ruotsissa pelin nimi on Toto64. Östersundissa ravattavaa kierrosta piristää tiistaina lähes 120 000 euron jackpot. Avauskohteessa juoksee koko kierroksen pankki, Daniel Wäjerstenin valmentama ja ohjastama Shogun R.R.
Viisivuotiaaksi varttunut voimanpesä on voittanut lähes puolet uransa starteista. Pelaajat uskovat voittokulun jatkuvan kauden avauksessa, vaikka 2140 matka on väsymättömälle menijälle hieman lyhyt matka.
Tallikaveri Domino Time Trot on todennäköisin keulahevonen, mutta jossain vaiheessa Wäjersten päässee pienessä lähdössä hyviin asemiin.
Toto64-peli alkaa kello 20.30.Artikkelin aiheet
