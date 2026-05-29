Norjassa kohutaan haudatuista häirintäilmoituksista, Hippos vakuuttaa käsittelevänsä kaikki asianmukaisesti Norjan raviurheilussa on noussut kohu hiljaisuudessa käsittelemättä jätetyistä häirintäilmoituksista. Suomen Hippoksesta vakuutetaan, että Suomessa kaikkiin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti.

Hippoksen tuore toimitusjohtaja Tomi Himanka ja kehitysjohtaja Minna Mäenpää vastaavat keskusjärjestön operatiivisesta toiminnasta. Kuva: Sanne Katainen

Norjan raviurheilua on viime aikoina kuohuttanut tieto keskusjärjestö DNT:lle tehtyjen häirintäilmoitusten käsittelemättä jättäminen. Pääsihteeri Svein Morten Buer siirrettiin ensin pääsihteerin paikalta vanhemmaksi neuvonantajaksi, mutta nyt hän on saanut lähteä.

Suomen raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestöllä Suomen Hippoksella on oma ilmoituskanavansa, johon jonka kautta voi tehdä ilmoituksen epäasiallisesta käytöksestä tai hevosten kaltoinkohtelusta. Hippoksen kanavaa ei voi käyttää anonyymisti, vaan se edellyttää yhteystietojen jättämisen.

Hippoksen kehitysjohtaja Minna Mäenpää kertoo ilmoituskanavaan tulleen viime vuonna yhteensä 19 ilmoitusta.

”Ilmoituskanavaan ei itse asiassa ole tullut ilmoituksia seksuaaliseen häirintään liittyen, vaan ilmoitukset ovat liittyneet hevosten hyvinvointiin ja muuhun epäasialliseen toimintaan”, Mäenpää toteaa.

Minna Mäenpään mukaan kaikki ilmoitukset käsitellään ja niihin suhtaudutaan vakavasti. Ensin ne käsitellään Hippoksen johtoryhmässä, minkä jälkeen ilmoitukset siirtyvät eteenpäin riippuen siitä, millaisesta asiasta ja tapauksesta on kyse.

”Kanavaan tulee hyvin erilaisia ilmoituksia, joten osa on selkeästi viranomaisasioita, osa menee meidän häirintäyhdyshenkilöllemme ja osa Hippoksen muihin instansseihin. Jokaisesta tapauksesta menee myös vastaus ilmoittajalle.”

Minna Mäenpää kommentoi asiaa torstaina Hippoksen valtuuskunnan kokouksen jälkeen. Asiaa ei käsitelty valtuuskunnan kokouksessa, mutta Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtisalon mukaan asiaa käsiteltiin edellisenä päivänä hallituksen kokouksessa.

”Asiasta keskusteltiin nimenomaan siitä näkökulmasta, että miten prosessi viedään loppuun asti”, Lehtisalo korostaa.

Linkki Hippoksen ilmoituskanavaan.