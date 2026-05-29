Maailman modernein pehmopaperitehdas käynnistettiin Ruotsissa Metsä Group laajensi ja modernisoi pehmopaperitehdastaan Ruotsin Mariestadissa.

Metsä Tissuen pehmopaperibrändejä ovat muun muassa Lambi ja Serla. Kuvituskuva. Kuva: Jarkko Sirkiä

Aida Salminen

Metsä Group juhli modernisoidun ja laajennetun pehmopaperitehtaansa avajaisia Mariestadissa, Ruotsissa 26. toukokuuta. 370 miljoonan euron investointi on yksi Euroopan pehmopaperisektorin suurimmista. Metsä Groupin mukaan investointi kuvastaa Metsä Tissuen sitoutumista eurooppalaisen hygieniatuotealan tulevaisuuteen.

Tehtaan vuosituotantokapasiteetti kaksinkertaistuu investoinnin myötä 145 000 tonniin. Kapasiteetin kasvu parantaa pehmopaperituotteiden saatavuutta Skandinaviassa.

Uudistettu tehdas sisältää paljon uusinta teknologiaa. Se sisältää uuden huippumodernin pehmopaperikoneen ja kolme uutta jalostuslinjaa rullattujen ja taiteltujen pehmopaperituotteiden valmistukseen.

Kapasiteetin kasvun lisäksi investointi parantaa tuotelaatua ja tehtaan energiatehokkuutta sekä vähentää vedenkulutusta.

Metsä Tissue on osa Metsä Groupia ja se valmistaa pehmo- ja tiivispaperituotteita.