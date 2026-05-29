Viikonlopun ravit: Suomen raviviikko päättyy Vieremälle – viikonloppuna ravijuhla Solvallassa

Viikonlopun ravit: Suomen raviviikko päättyy Vieremälle – viikonloppuna ravijuhla SolvallassaSuomessa ei ravata lauantaina ja sunnuntaina, jolloin ravikansan mielenkiinto kohdistuu Elitloppet-viikonlopun tapahtumiin. Kotimainen raviviikko laitetaan pakettiin jo perjantaina Vieremällä.
Perjantai 29. toukokuuta
Solvallan ravijuhlasta saadaan esimakua jo perjantain lounasraveissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 15.30. Ohjelmassa on kahdeksan ravilähtöä.
Ravien kolmannessa lähdössä starttaa suomalaisen Onkel Invest oy:n omistama Amorcino. Maria Törnqvistin valmentamaa nelivuotiasta ruunaa ohjastaa Dwight Pieters.
Iltapäivän viidennessä lähdössä starttaavat Suomesta Verduzzo sekä One Lady Boko. Verduzzoa ohjastava Elina Leinonen sai viime sunnuntaina Kokemäellä sata voittoa täyteen ohjastajana.
Perjantain viimeinen lähtö on Lilla Harpers, joka kilpaillaan 3140 metrin tasoitusajona. Veikko Haapakankaan valmentama Deadly Map yrittää haastaa kauden hienolla voitolla avannutta Björn Goopin Lion Expressiä.
Vieremällä ajetaan perjantaina loppuviikon Toto75. Illan ohjelmassa on divisioonakarsintojen lisäksi myös tammojen kuningatarpistelähtö, jossa starttaa kahdelta pakilta Varjosi. Samuli Pohjamon tamma esiintyi viime vuonna Oulun kuningatarkilpailussa edukseen, ja sijoittui kokonaiskisassa viidenneksi.
Kylmäveristen hopeadivisioonassa nähdään kaksi kovaa kuusivuotiasta. Alkukauden kahdessa kisassaan Carun vanavedessä toiseksi sijoittunut Alarik Huikea hakee nyt hyvältä lähtöpaikaltaan kauden avausvoittoa. Antti Ojanperän valmennettava on osoittanut oriin kehittyneen talven aikana hienosti.
Haasteen heittää takarivin paikasta huolimatta Häijymies, joka on kiertänyt alkuvuoden kisoja väsymättömästi Heikki Hoffrenin kanssa. Koviin reissuihin tottunut voimanpesä ilmestynee ajoissa etupareihin.
Antti Ojanperä valitsi Lancelot B.R:lle Solvallan Harpers Hanoverin sijasta Vieremän 75-lähdön. Kovan vastuksen voittoputkessa oleva ori saa esimerkiksi Kurri Jari Bokolta. Iikka Nurmosen treenattava jäi ensimmäisessä tauon jälkeisessä startissa hieman pussiin, joten voimia jäi varastoon.
Lauantai 30. toukokuuta
Tuhannet suomalaiset kokoontuvat Solvallaan juhlimaan hienoa raviviikonloppua ja ylipäätään elämää. Lauantaipäivän aluksi saadaan kannustaa suomalaisvärejä Sweden Cupin karsinnoissa.
Toisessa karsinnassa starttaa Star Photo. Matias Salon treenattavaa ohjastaa Jukka Torvinen. Kolmannessa karsinnassa finaalipaikkaa tavoittelevat Iikka Nurmosen ohjastama Need’em sekä Santtu Raitalan naruttelema Combat Fighter. Miika Tenhusen ja Antti Ojanperän suojatit ovat ehtineet jo osallistua kevään suurkilpailuihin Suomessa.
Kylmäveristen rahasarjassa on mukana kaksi suomalaishevosta. Ojanperän tallista ponnistava Vänrikki on hyvältä paikaltaan lähdön suosikki. Santtu Raitala pääsee liikkeelle kakkosradalta.
Antti Veteläinen ohjastaa valmentamaansa Tangen Ovea, joka lähtee liikkeelle Vänrikin viereltä.
Klass I-finaalissa on mukana Highlight Bogeyman. Mika Forss ohjasti ruunan Vermon karsinnassa yllätysvoittoon, ja jatkaa Tarja Arosen valmennettavan ohjaksissa myös Solvallassa.
Toto85-pelin avaavassa tammalähdössä Alessandro Gocciadoron Clarissa on itseoikeutettu suosikki. Vauhtia italialaistammalle antavat päällimmäisinä Olly Håleryd, Betting Pacer sekä Urbina Southwind.
Finaalikierroksen taso on muutenkin niin hieno, etteivät vaativimmatkaan raviurheilun ystävät jää kaipaamaan mitään.
Viikonloppuna on panostettu myös TotoTV:n studioon, jossa on mukana tiukka trio Antti Pylkkänen, Jari Haanniemi ja Kari Lähdekorpi. Solvallan varikolta tunnelmia välittää salamareportteri Lauri Hyvönen.
Sunnuntai 31. toukokuuta
Sunnuntaina juostaan koko kevään isoin ravilähtö Euroopassa. Elitloppet on kerännyt kuusitoista kovanaamaa kisaamaan viiden miljoonan euron ykköspalkinnosta.
Suomalaishevosista Massimo Hoist joutui jäämään kilpailusta pois, mutta edellisenä viikonloppuna mukaan nostettiin Einari Vidgrén oy:n omistama Fine Manners, jota valmentaa Mattias Djuse.
Koko kisan ennakkosuosikki kerrointen ja ennakkokaavailujen perusteella on Prix d’Ameriquen kaksinkertainen voittaja Idao de Tillard. Talvella ähkyn sairastanut superhevonen palasi huhtikuussa radoille, ja antoi Elitloppet-näyttönsä Enghienissä.
Mikään jättisuosikki ei ranskalainen kuitenkaan ole, vaan kenttä on auki useammallekin voittajakandidaatille.
Suomalaisväriä sunnuntaina nähdään nelivuotiaiden tammojen rajatussa lähdössä. Mukana ovat Kenneth Danielsenin Hot Package ja Isto Kuisman Minerva Sisu. Danielsen ajaa valmennettavaansa itse. Minerva Sisua ohjastaa Rikard N Skoglund.
Myös spårtrappa-lähdössä on kaksi suomalaista viivalla. Antti Ojanperän Greensboro Zetiä ohjastaa Iikka Nurmonen. Matias Salon valmentamaa Popeye Toomaa ajaa Santtu Raitala.
Nelivuotiaiden tammojen lähdössä kilpailee Molly Jo Poof. Jouni Hillbomin silmäterää ohjastaa Victor Rosleff.
Petri ja Heli Tarrimaan Lightning Stride nähdään tällä kertaa montélähdössä. Elina Pakkanen ratsastaa toissavuoden derbyvoittajaa.
Oppilaseliitissä Suomen värejä edustaa Tino Keväänranta, joka ohjastaa Jonna Irrin valmentamaa Full Speed Forwardia.
