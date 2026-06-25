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Juuri nyt | Väki ryntäsi Farmariin – hollantilainen Rayven haluaa ostaa maitotilan Suomesta
Tilaajalle | Esikoisvauva solahti mansikkafarmin kiireiseen arkeen – työntekijät nimittävät vitsillä Akselia jo pomoksi