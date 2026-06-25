Miljoonalahjoitus raviurheilulle – hyväntekijä haluaa pysyä salassa Lahjoitusvaroilla on perustettu rahasto, jonka turvin panostetaan erityisesti hevosenhoitajien asemaan, raviurheilun nuorisotoimintaan sekä hevosten hyvinvointiin.

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Miljoonan euron lahjoituksella halutaan erityisesti parantaa hevosenhoitajien asemaa, tukea nuoria raviurheilijoita ja vahvistaa hevosten hyvinvointia. Kuvassa hevosenhoitaja Jenna Leskiranta ja lämminveriravuri No Vice, lempinimeltään "Käppis". Kuva: Sanne Katainen

MT Hevoset | Ravit Harri Pirinen

Valtava onnenpotku kohtasi suomalaista raviurheilua torstaina.

Hippos nimittäin tiedottaa, että suomalainen raviurheilu on saanut miljoonan euron rahastolahjoituksen. Tämän lahjoituksen turvin perustetaan Raviurheilun tukemis- ja kehittämisrahasto. Rahastoa hallinnoi Suomen Hippos ry, ja sen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista raviurheilua pitkällä aikavälillä.

Rahaston vaikutukset kohdistuvat erityisesti lajin tulevaisuuden rakentamiseen, eli nuoriin sekä osaamisen, hyvinvoinnin ja vastuullisen toiminnan kasvattamiseen, Hippoksen tiedotteessa kerrotaan.

Lahjoituksen tekijä ei halua nimeään julkisuuteen. Rahasto on sidottu ja sen säännöt on määritelty lahjoittajan tahdon mukaisesti.

Tiedotteen mukaan rahaston erityisiä painopisteitä ovat hevosenhoitajien osaamisen, aseman ja työolojen kehittäminen, nuorten raviurheilijoiden tukeminen, raviurheilun nuoriso- ja ravikoulutoiminnan edistäminen sekä hevosten hyvinvoinnin vahvistaminen. Lisäksi rahoitettavia kohteita voivat olla ravihevosten kilpailu-uran jälkeiseen elämään liittyvät hankkeet sekä muut raviurheilua edistävät hankkeet.

”Tämä rahastolahjoitus raviurheilulle on paljon enemmän kuin taloudellinen panostus. Se on vahva luottamuksen osoitus suomalaiselle raviurheilulle ja viesti siitä, että lajiimme ja sen tulevaisuuteen uskotaan. Olemme tästä luottamuksesta syvästi kiitollisia”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka sanoo tiedotteessa.

Hevosalan toimintaympäristö on suuressa muutoksessa ja alan tulevaisuuden näkymät ovat monilta osin epävarmat. Siksi rahaston merkitys juuri tässä hetkessä on suuri.

”Poikkeuksellisen suuri lahjoitus tuntuu juuri tässä ajassa entistäkin tärkeämmältä. Lahjoittaja on halunnut kohdistaa tukensa juuri niihin asioihin, jotka ratkaisevat suomalaisen raviurheilun tulevaisuuden. Kun nuoret saavat mahdollisuuksia harrastaa, hevosenhoitajien osaaminen vahvistuu ja hevosten hyvinvointiin panostetaan, hyöty ulottuu koko lajiin”, Suomen Hippoksen kehitysjohtaja Minna Mäenpää sanoo tiedotteessa.

Rahaston vuosittaisesta varojen käytöstä päättää Suomen Hippos ry:n hallituksen asettama hoitokunta, joka nimetään syksyn 2026 aikana. Rahastoa voidaan kartuttaa myös uusilla lahjoituksilla ja testamenttivaroilla. Näin rahaston vaikutusta voidaan vahvistaa ja sen mahdollisuuksia tukea suomalaisen raviurheilun pitkäjänteistä kehittämistä kasvattaa.