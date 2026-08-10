Need'em Kymi GP:n tuorein kutsuttuElokuulle siirretty kansainvälinen suurkisa Kymi Grand Prix alkaa muotoutua. Kuudes kutsuttu on kansainvälisissä kisoissa kokemusta tänä vuonna saanut Need’em.
Need’em on tehnyt tällä kaudella lopullisen läpimurtonsa Suomen raviurheilun eliittiin. Miika Tenhusen valmentaman 7-vuotiaan ruunan tuorein meriitti on lauantainen Malja-Ajon voitto Ylivieskassa.
Muita tämän kauden saavutuksia ovat muun muassa Seinäjoki Racen kolmas sija sekä Sweden Cupin karsintavoitto Elitloppet-viikonloppuna.
Need’em saa etua starttinopeudestaan. Tämä nähtiin viimeksi Ylivieskassa, missä Iikka Nurmosen ohjastama ruuna otti nelosradalta alussa kyselemättä keulat.
Need’emin omistaa Stall JB ja sen kasvattaja on Em Stables AB.
Need’emin uran statistiikat ovat 53 starttia totosijoin 19-5-10. Hevosen ennätys lyhyellä matkalla on 09,6a. Rahaa Need’em on ravannut 186 749 euroa.
Kymi GP kilpaillaan lauantaina 22. elokuuta Kouvolassa. Kilpailun ykköspalkinto on 85 000 euroa.
Kymi Grand Prixiin kutsutut hevoset
Massimo Hoist
Jax Journey
Combat Fighter
Luke The Spook
Diamond Truppo
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