Pyrkimys on usein radalla itse itsensä pahin vihollinen. Laukka voi tulla missä tahansa, ja turhan usein se tuleekin.

Ville Korjuksen valmentama ravuri otti Vermossa pari pahaa laukkaa, ja sijoitus oli muuten kovan esityksen jälkeen kuudes. Suur-Hollolan viikonloppuna Lahdessa ei kaksikaan laukkaa estänyt hurjan hevosen voittoa.

Lappeessa lähtöpaikka on voltin suljetulta radalta, mikä saattaisi auttaa liian innokasta hevosta matkaan oikealla askellajilla.

Vastassa on muun muassa ikäluokkahevosen elkeitä näyttänyt Henkinen. Tamman alkukausi on mennyt erinäisten vaivojen kanssa pieleen. Viimeisin startti on kesäkuulta Jyväskylästä, missä esitys oli luvalla sanoen vaisu. Jos kaikki on kunnossa, tamma pystyy kuitenkin paljon parempaan.

Lämminveristen nuorten sarjassa vaikuttaisi siltä, että parhaiten uransa aloittaneiden varsojen lähtöpaikat antavat hevosille etua.

Elina Laakkosen EL Online onnistui uransa kolmannessa startissa voittoon asti. Ruunalla on kykyjä, mutta uran ensimmäisessä autolähdössä olisi joku muu kuin sisäradan paikka ollut mieluisampi.

Antti Kinnusen Tonto on aloittanut uransa mukavasti. St Michel-viikonlopun kilpailussaan Henri Bollströmin ohjastama ruuna teki sitkeän esityksen, vaikka vauhti oli reipasta.

Now You See Me taitaa olla jonkun verran tauluansa parempi. Joensuussa ori laukkasi voltin kakkoselta, ja taittoi matkaa takapareissa. Kiri oli mukavaa katsottavaa, vaikka sijoitus oli vain kuudes.

Maanantaina Solvallan Toto64-peliä ryyditetään noin 437 000 euron jackpotilla. Solvallan kolmivuotislähdöistä nostetaan illan pääpelin päätöslähdöstä City Slicker.

Joakim Elfvingin suojatti oli kesäkuun lopussa E3-finaalissa kolmas. Örjan Kihlström päätti ajaa keulasta hurjaa Grosboisia vastaan, mistä ori taipui kolmanneksi, mutta tuli hyvin perille asti.