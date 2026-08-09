Pienikokoinen Express Go juoksee persoonallisella tyylillä, pää alhaalla. Ja hyvin juokseekin: se on voittanut kaikki starttinsa.

Pienikokoinen Express Go juoksee persoonallisella tyylillä, pää alhaalla. Ja hyvin juokseekin: se on voittanut kaikki starttinsa. Kuva: Trond Pedersen/hesteguiden.com

Kolmevuotias Norjassa syntynyt lämminveritamma Express Go (Readly Express) on saanut osakseen paljon mediahuomiota kuluvalla kaudella. Ole Standahlin valmennettava on menestynyt hienosti. Kaikki sen uran kahdeksan kilpailua ovat päättyneet voittoihin.

Menestystäkin enemmän suuren yleisön huomio on kiinnittynyt tamman pieneen kokoon sekä juoksutyyliin. Express Go on ainoastaan 147 senttimetriä korkea ja se juoksee ilman obersekkiä pää hyvin matalalla.

Viimeisin tamman voitoista tuli viime lauantaina Biristä, jossa tamma voitti 300 000 Norjan kruunun arvoisen kolmevuotistammojen eliitin. Viime startit ohjastanut Dag-Sveinung Dalen totesi norjalaiselle Trav og Galopp-Nyttille, että Express Golla on todella virtaviivainen tyyli juosta.

”Express Gon juoksutyyli näyttää erikoiselle, mutta se liikkuu todella tehokkaasti laskiessaan pään lähelle etujalkoja. Parissa viime startissaan tamma on kohdannut aiempaa kovemman vastuksen, mutta sen kehitys on ollut huimaa. Eivätkä rajat ole vielä tulleet vastaan”, Dalen kehuu haastattelussa.

Ole Standahl on myös Express Gon kasvattaja ja omistaja. Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä harrastajavalmentaja valmentaa hevosiaan Trondheimin pohjoispuolella. Hän kertoi ruotsalaiselle Trav365-sivustolle tunnelmistaan viimeisimmän voiton jälkeen.

”Express Go on hyväsukuinen hevonen, eli sen puoleen hyvä kapasiteetti ei ole ollut yllätys. Onhan tämä kuitenkin ihan uskomaton tarina. Vaikea tätä on kunnolla käsittää, mutta pitää vaan yrittää nauttia tästä. Hevosten kanssa voi tapahtua mitä vaan”, Standahl analysoi Trav365-sivuston haastattelussa.

Express Go on saavuttanut myös sosiaalisessa mediassa valtavan suosion. Siitä on tehty myös kovia ostotarjouksia. Kuva: Trond Pedersen/hesteguiden.com

Standahlin mukaan Express Go on juossut koko ikänsä persoonallisella tyylillään.

”En ole koskaan halunnut alkaa väkisin nostaa hevosen päätä ylös. Pää alhaalla juokseminen on sille luonnollinen liikkumismuoto. Hyvinhän juokseminen on ainakin tähän asti sujunut”, Standahl nauraa.

Express Gosta on tullut menestyksensä ja persoonallisen juoksutyylinsä ansiosta todella suosittu sosiaalisessa mediassa. Pelkästään Norjan peliyhtiön Rikstoton kanavien kautta Express Gon videoita on katsottu jo yli kahdeksan miljoonaa kertaa.

Tammasta on tullut myös Tiktokissa todella suosittu seurattava. Ole Standahl suhtautuu rauhallisesti hevosensa suosioon sosiaalisessa mediassa.

”Enpä minä noista sosiaalisen median asioista kovin paljon ymmärrä. Keskityn treenaamaan hevosta omalla tilallani. Muut asiat ovat toissijaisia minulle ja hevoselle. Mutta norjalaiselle raviurheilulle tällainen huomio on tosi hyväksi.”

Norjalaisharrastaja on Trav365 -sivuston mukaan saanut kasvatistaan kovan luokan ostotarjouksia. Mutta kolmevuotias tamma ei ole ollut ainakaan vielä kaupan.

”Minun hevoseni ovat tärkeitä minulle, enkä ole halunnut luopua kavereistani. Me viihdymme täällä metsän keskellä”, Standahl nauraa.

Express Go on ansainnut tähän mennessä urallaan vajaat 800 000 Norjan kruunua. Seuraava tavoite on Norjan Kriterium. Karsinnat ajetaan elokuun lopulla ja finaali syyskuussa.

”Kokeillaan siellä seuraavaksi. Tähän asti hevonen on vaan parantanut otteitaan jokaiseen starttiinsa. Mielenkiintoista nähdä, kuinka meidän käy Kriteriumissa.”