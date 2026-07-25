USA tuhosi tankkerin, joka yritti kiertää Iranin satamien saartoaYhdysvaltojen joukot tekivät aluksen toimintakyvyttömäksi ampumalla sen konehuonetta.
Yhdysvaltojen asevoimat on tuhonnut tankkerin, joka Yhdysvaltojen mukaan yritti kiertää Iranin satamien saartoa. Uutiskanava CNN:n mukaan tankkeri tuhottiin Omaninlahdella.
Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen Centcomin tiedottaja Tim Hawkins vahvisti asian medioille.
Hawkinsin mukaan tuhotun tankkerin miehistö yritti useaan otteeseen kiertää saartoa. Miehistöä varoitettiin toistuvasti, mutta he eivät noudattaneet ohjeita. Hawkins sanoi, että tämän jälkeen Yhdysvaltojen joukot tekivät aluksen toimintakyvyttömäksi ampumalla sen konehuonetta.
”Laiva ei enää ole matkalla Iraniin”, Hawkins sanoi lausunnossaan muun muassa uutistoimisto AFP:lle.
New York Timesille Hawkins viestitti olevansa tietoinen raportoiduista uhreista tankkerin miehistössä, mutta ei voinut vahvistaa niitä lehdelle.Artikkelin aiheet
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