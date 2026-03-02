Päivän ravit: Issakan Valo palaa radalleSäätyypin muutos on vaatinut valmisteluja Killerillä. Rommessa viikko aloitetaan jackpotin kera.
Jyväskylän Killerillä on valmistauduttu maanantai-illan raveihin vaihtelevissa olosuhteissa. Päivällä lämpötila on plussan puolella, mutta illaksi pakastaa jälleen. Ohjelmassa on euronelkku-ravit, joiden pääpeli pelataan kuudennesta lähdöstä alkaen.
Illan mielenkiitoisin seurattava on Issakan Valo, joka palaa Suomen Cupin karsintaan lähes puolen vuoden tauolta. Alkusyksystä hevonen kärsi jalkaongelmista, mutta valmentaja Antti Tupamäki on kertonut tallikommentissa ongelmien olevan taakse jäänyttä elämää.
Kansan pankki on päätöskohteen Coolman Evo. Santtu Raitala ohjastaa suursuosikkia. Pihtiputaan paronilla on muutenkin hyvin pullat uunissa euronelkussa, sillä Raitalalla on peräti kolmen pelisuosikin ohjastajavastuu.
Valmentajista Killerin kiireisin on Terno Grönstrand, joka tuo Jyväskylään maanantaina viisi hevosta. Euronelkun avauskohteessa Grönstrandin valmentama Kincsem Park on mielenkiintoinen aloittelija, jolla on ollut hienoisia vaikeuksia oikean askellajin kanssa.
Jyväskylän ravit alkavat kello 18.00. Euronelkun pariin syvennytään kello 19.55.
Ruotsissa ravataan maanantaina Rommessa. Pääpelin nimi on Toto64. Länsinaapurissa saadaan jo psyykata kengitysmuutoksia, kun kenkäpakko poistui sunnuntaina.
Rommessa nähdään mielenkiintoinen kauden avaus, kun viime kaudella uransa upeasti neljällä voitolla aloittanut Peaceful Day on kuusnelosen avauskohteessa viivalla. Katja Melkon suojatti päätti kautensa marraskuussa kolmanteen sijaan.
Jorma Kontio on ohjastanut tamman kaikki startit, ja on ohjaksissa myös maanantaina. Pelikansa on osoittanut hevoseen vankkaa luottoa lähes neljän kuukauden tauosta huolimatta.
Petri Salmela on mukana kahdella hevosella, jotka eivät kuulu Toto64-lähtöjensä kuumimpien suosikkien joukkoon. Moonlite Sisu ja Livin High Sisu kärsivät molemmat hankalista lähtöpaikoistaan.
Rommen Toto64 alkaa kello 20.30.Artikkelin aiheet
