Päivän ravit: Jaksaako huippukuntoinen Callela Xplosion mennä pitemmän matkan?Raviviikko starttaa Turun Metsämäessä. Euronelkku-raveissa on kymmenen lähtöä. Pelaajilla on muutama tukipilari haastavassa pelimuodossa.
Avauskohteen Elvis Garden ei pystynyt hallitsemaan paineitaan Derbyn karsinnassa, missä sen kohtalona oli paha lähtölaukka. Tätä edeltävän Porin vakuuttavan voiton perusteella ruunan kunto on kohdallaan.
Tapio Mäki-Tulokkaan suojatti on sarjaansa kova hevonen, mutta ohjastaja Tommi Kylliäisen tehtävää mutkistaa takarivin lähtöpaikka numero 11.
Toisessa kohteessa kansansuosikiksi on muodostumassa Callela Xplosion, joka otti Teivon Kuninkuusraveissa upean voiton. Kovia lähtöjä kolunnut Tommi Ala-Nikkolan treenattava ei ole välttämättä kotonaan keskipitkällä 2620 matkalla, mutta kunto on huipussaan, kuten on ollut koko kesän.
Kolmannen kohteen Centodieci on saanut alkukesän epäonnisten kisojen jälkeen kaksi hienoa onnistumista. Vermon toiseksi kantaneen hurjan kirin perusteella ruunan kunto on aivan tapissaan.
Kuutosradalta isoin kysymys tulee olemaan juoksunkulku. Sisäpuolella on reippaita avaajia, mutta Hannu Torvinen saattaa saada alkumatkasta myös kunnioitusta. Keulasta Centodieci olisi vahvoilla.
Rivin päättävä kyvyt esiin -karsinta on hyvin avoimen näköinen lähtö. Viivalla on useita viime aikoina kunnostautuneita hevosia, joiden paremmuuden arvioiminen on yksi illan isoimpia pähkinöitä.
Ruotsin pääravit ajetaan Färjestadissa. Iltaravien tärppi on kuudennessa lähdössä kilpaileva Ideal Kronos. Kolmivuotiaan Daniel Redénin valmennettavan otteet ovat olleet niin hienoja, että ori voidaan hyvin nähdä isommissakin ympyröissä.
Suomalaisväriä Färjestadin raveihin tuo Jorma Kontio. Hänellä on illan aikana seitsemän ohjastettavaa.Artikkelin aiheet
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