Polttoaineiden hintoja ovat nostaneet erityisesti Venäjän hyökkäyssota sekä Iranin sotaan ja Hormuzinsalmen liikenteeseen liittyvät häiriöt.

Polttoaineiden hintoja ovat nostaneet erityisesti Venäjän hyökkäyssota sekä Iranin sotaan ja Hormuzinsalmen liikenteeseen liittyvät häiriöt. Kuva: Kimmo Haimi

G7-maat ovat sopineet vapauttavansa varmuusvarastoistaan markkinoille yhteensä 100 miljoonaa barrelia dieseliä ja muita öljyvarantoja. Yksi barreli on noin 159 litraa.

G7-maihin kuuluvat Britannia, Ranska, Saksa, Italia, Japani, Kanada ja Yhdysvallat.

Niiden yhteisen julkilausuman mukaan varastojen vapautukset alkavat välittömästi ja jatkuvat Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n koordinoimina neljän kuukauden ajan. Maat myös sitoutuvat välttämään energiatuotteiden vientirajoituksia keskinäisessä kaupassaan.

Päätöstä edelsi Yhdysvaltojen voimakas painostus.

Toimilla pyritään vakauttamaan energiamarkkinoita sekä hillitsemään öljyn ja dieselin hinnannousua. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan ensimmäisten 20 päivän aikana markkinoille tuodaan etupainotteisesti huomattava määrä dieseliä.

Yhdysvaltain dieselfutuurit laskivatkin uutisoinnin jälkeen useita prosentteja. Euroopassa dieselfutuurien hinta laski Reutersin mukaan yli 100 dollaria tonnilta.

Vientikielto olisi merkittävä isku Euroopalle.

Päätöstä edelsi Yhdysvaltojen voimakas painostus. Presidentti Donald Trumpin hallinto on vaatinut erityisesti Ranskaa ja Saksaa avaamaan dieselvarastojaan ja väläyttänyt vaihtoehdoksi yhdysvaltalaisen dieselin vientikieltoa. Vientikielto olisi merkittävä isku Euroopalle, johon tuodaan paljon dieseliä Yhdysvalloista.

Polttoaineiden korkeat hinnat aiheuttavat poliittista levottomuutta niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, jossa käydään kongressin välivaalit noin kuukauden kuluttua. Erilaisia keinoja hintojen laskemiseksi on kokeiltu ja suunniteltu Atlantin molemmin puolin.

G7-maiden öljyn varmuusvarastojen osittaisesta avaamisesta ilmoitettiin myös aiemmin maaliskuussa. Uudesta lausumasta ei täysin selvästi käy ilmi, onko koko 100 miljoonan barrelin määrä uusi lisäys vai jo aiemmin sovittujen vapautusten toteuttamista.

Suomi ei saanut Yhdysvalloilta suoraa pyyntöä varastojen vapauttamisesta.

Lausumassa ei eritellä, kuinka suuri osa varastoista vapautettavan öljyn kokonaismäärästä on dieseliä, raakaöljyä tai muita öljytuotteita. Myöskään eri maiden osuuksia ei ole kerrottu.

Suomen osallistumisesta varastojen avaamiseen ei ole toistaiseksi tietoa. Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston osastopäällikkö Riku Huttunen kertoi aiemmin perjantaina Ylelle, ettei Suomi ollut saanut Yhdysvalloilta suoraa pyyntöä varastojen vapauttamisesta.

Suomi ei kuulu G7-maihin, mutta on IEA:n jäsen. Lausuma mainitsee varmuusvarastojen avaajien joukossa myös ”G7-maiden kumppanit.”

Varastoja voidaan tarvita muihin asioihin. Mika Aaltola (kok.)

Suomalaiset europarlamentaarikot painottivat perjantaina STT:lle, että vallitsevaan maailmanpoliittiseen tilanteeseen sisältyy paljon riskejä, minkä vuoksi dieselreservien käyttöönotossa kannattaa käyttää erityistä harkintaa.

”Suomessakin geopoliittinen tilanne saattaa muuttua, ja varastoja voidaan tarvita muihin asioihin”, Mika Aaltola (kok.) kommentoi STT:lle.

Myös Eero Heinäluoma (sd.) muistutti, että dieselreservit ovat nimenomaisesti kriisivarastoja.

”Kaikki julkinen keskusteluhan kertoo, että joudumme varautumaan siihen, että tällaisia kriisejä voi ihan aikuisten oikeasti olla meitä lähellä”, Heinäluoma sanoi viitaten Ukrainan sodan kiihtymiseen.

”Täytyy varautua siihen, että meillä ei ole mitään mahdollisuuksia lähteä laajamittaisesti tyhjentämään kriisiajan varastoja.”

Ville Niinistö (vihr.) arvioi, että huoltovarmuusvarastojen vapauttamisella olisi vain hyvin lyhytaikaisia – vain muutamien viikkojen – vaikutuksia dieselin maailmanmarkkinahintaan.

Muuten olemme erilaisten uhkausten panttivankeina jatkossakin. Eero Heinäluoma (sd.)

Myös Niinistö painotti, että dieselreservejä on säästettävä mahdollisten sotilaallisten uhkien varalta.

Europarlamentaarikot olivat STT:n mukaan yksimielisiä siitä, että dieselmarkkinoiden viimeaikaisten tapahtumien valossa on entistäkin selvempää, että EU:n on jatkettava ponnistelujaan riippuvuuden katkaisemiseksi fossiilisista polttoaineista.

”Muuten olemme erilaisten uhkausten panttivankeina jatkossakin”, Heinäluoma painotti.

Juttua täydennetty 2.10. kello 20.30 STT:n tiedoilla.