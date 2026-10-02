Viikonlopun ravit: Nuoret suomenhevoset lyövät tahtia Pelimanni-ajossaKaustisella ravataan lauantaina divisioonafinaalit. Pelimanni-ajossa avoimen tason suomenhevoset ratkaisevat tämän hetken nokkimisjärjestyksen.
Perjantai 2. lokakuuta
Viikonlopun ensitahdit soivat Lappeenrannassa. Perjantai-illan raveissa ohjelmassa on muun muassa amatööriohjastajien SM-liigan osalähtö.
Milla Markkasen ohjastama Sahara Talkabout voi olla amatöörilähdössä vahvoilla. Ruuna ei aivan kerennyt totoon Lappeen lauantailähdössä, mutta perjantaina tehtävä on sopivampi.
Takarivin sisäradalta avaavan Sahara Talkaboutin ruuti säilynee viimeisille sadoille metreille, mikä voi tietää kovia aikoja kilpakumppaneille.
Ruotsissa jatketaan Toto86-viikkoa. Kohdelähdöt ajetaan Kalmarissa ja Bollnäsissä. Molempien ratojen kärkikisa on tammalähtö.
Lauantai 3. lokakuuta
Kaustisen divisioonafinaaleissa ja Pelimanni-ajoissa voittajat palkitaan 10 000 euron ykköspalkinnoilla. Täysipainoisen iltapäivän aikana ravataan peräti 12 lähtöä.
Pelimanni-ajossa lähdön avaimet ovat kuusivuotiailla nousukkailla. Kirppu-ajossa loppusuoralla laukannut Caru lähtee liikkeelle hyvältä paikalta. Teivossa Erilo-juoksun voittaneella Alarik Huikealla on tuore näyttö huippukunnosta.
Vänrikille arvottiin takarivin lähtöpaikka. Reilun kuukauden henkeä vetänyt Antti Ojanperän valmentama seitsemänvuotias ori on tehnyt lopullisen läpimurron suomenhevoshuipulle. Ohjastaja Mika Forss tehnee peliliikkeitä jo ajoissa.
Loistavalta paikalta liikkeelle lähtevä Wertti kuuluu myös potentiaalisiin kärkihevosiin. Oriin kiri oli Allan Korven Muistoajossa vastaansanomaton, vaikka se ei aivan voittoon ehtinytkään.
Pohjoisen raviväki kokoontuu lauantaina Bodeniin. Ruotsin pohjoisimman raviradan profiilipäivä on merkittävä myös suomalaisille valmentajille.
Yhdysvalloissa kolmivuotiaiden lämminveristen Triple Crown täydentyy Kentucky Futurityllä, joka kilpaillaan Red Mile -radalla Lexingtonissa. Marcus Melanderilla on avoimessa kolmivuotiaiden lähdössä kuusi valmennettavaa. Kisan ykköspalkinto on 287 500 dollaria.
Yksi kisaan osallistuva Melanderin valmennettava on Zephyr Kemp, jonka omistavat Antti Peltola, Kimmo Kemppi, Matts Sjöblom sekä amerikkalainen Peter Weissberg. Kemppi ja Peltolan Suojalampi Stable ovat kasvattaneet oriin.
Rata-arvonta ei ollut Zephyr Kempille suosiollinen, sillä ori sai lähtönumeron 10. Tammojen Kentucky Filly Futurityyn osallistuva Kemppi Stablen omistama, Noel Daleyn valmentama Carve kilpailee numerolla 1. Tammojen kisan voittaja kuittaa 150 000 dollarin ykköspalkinnon.
Sunnuntai 4. lokakuuta
Sunnuntaina Tornio päättää ravikautensa. Iltapäivän ajoihin on saatu aikaiseksi 11 täysipainoista ravilähtöä. Lämminveristen avoimessa ryhmässä ovat mukana muun muassa Global Destination, Henry Flyer Sisu sekä Adde S.H.
Ruotsissa sunnuntain pääravit ajetaan Eskilstunassa, missä ratkaistaan naisohjastajien Ruotsin mestaruus.Artikkelin aiheet
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