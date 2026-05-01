Tiia Vehviläinen: ”Jonkinlainen suunnitelma on oltava aina, kun radalle lähdetään” Tiia Vehviläinen kuuluu niiden lahjakkaiden 2000-luvulla syntyneiden kaartiin, jotka antavat piutpaut olettamukselle, että raviurheilu olisi ukkoutumassa ja lajiaktiivit kuolemassa sukupuuttoon.

Tiia Vehviläinen panostaa täysillä uraansa raviammattilaisena. Kuva: Petteri Kivimäki

Lauri Hyvönen

Juttu on ensimmäisen kerran julkaistu MT Hevosten helmikuussa ilmestyneessä vuosikuvastossa.

Tiia Vehviläinen on Pekka Vehviläisen kymmenestä lapsenlapsestaainoa, joka on seurannut isoisänsä ja isänsä Samin jalanjäljissä lajin pariin.

Innostus hänellä on sitten sitäkin kovempaa, ja on ollut sitä aina.

”Niin kauan kuin muistan, olen ollut kiinnostunut poneista ja hevosista. On tosi vaikea edes kuvitella tekevänsä mitään muuta työtä”, Tiia pohtii.

Harrastus alkoi ponien kanssa. Ensimmäisen poninsa Åkaregårdens Benjaminin Tiia Vehviläinen muistelee ostaneensa kuusivuotiaana. Kaupantekokaverina oli Mauri Sankilampi, ja hinta kymmenen euroa.

Åkaregårdens Benjamin oli vuotta vanhempi kuin Tiia, joka ajoi samalla ponilla ensimmäisen voittonsa 11-vuotiaana.

Viimeisensä aktiivisena ponivuonnaan 2019 Tiia ohjasti 108 starttia, ja valmentajanakin startteja kertyi tuona vuonna 81.

Reissuun hänkin siis on lähtenyt jo nuoresta pitäen, ja ponilähtöjen lisäksi kilpailuhenkinen Tiia harrasti lapsena muutakin.

”Hyppäsin pituutta ja juoksin pikamatkoja, nuorena kierrettiin vanhempien kanssa kaikki seurakisat. Ratsastin myös este- ja koulupuolta, mutta lopulta poniraviurheilusta tuli se pääjuttu.”

Tiia Vehviläinen voitti viime vuonna 33 kertaa. Salamakypärät-kilpailusarjassa hän sijoittui kolmanneksi. Scorchion kanssa tuli osalähtövoitto Killerillä 30. elokuuta. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Merkonomiopinnot Tiia kävi Jyväskylässä, ja sen jälkeen hän on suorittanut ravivalmentajan ammattitutkinnon Ylä-Savon ammattiopistosta Kiuruvedeltä.

Paikan päällä Kiuruvedellä Vehviläisen ei tosin tarvinnut käydä kertaakaan, vaan opinnot suoritettiin kokonaan etänä.

Kouluajoiltaan Tiia kertoo saaneensa paljon kavereita ja ystäviä, jotka eivät ole lainkaan ravi-ihmisiä.

”Olen koettanut katsoa vähän lajikuplan ulkopuolellekin, ettei koko elämä pyörisi raviurheilun ympärillä”, Tiia tuumii.

Toki lajiyhteisökin on antanut paljon ystäviä. Tärkeitä ystäviä ovat esimerkiksi Elina Miettunen, Oona Halme ja Sara Hautamäki, jotka ovat tulleet Vehviläiselle tutuiksi jo poniaikoina.

Nelikko kuuluu viime vuosina raviväen tietoisuuteen tiensä raivanneiden nuorten naisraviammattilaisten joukkoon.

Energian määrää, mitä nämä nuoret lajiin tuovat ei missään nimessä sovi väheksyä. Heissä on tulevaisuus, ja he tuntuvat antaneen aivan uutta virtaa myös vanhempiin kehäkettuihin.

2000-luvulla syntyneiden kirkkaimpana tähtenä tuikkii viime vuonna 113 voittoa ohjastanut Tuukka Varis mutta myös muut nuoret sankarit ovat laajalla rintamalla nousseet lajissa vakavasti otettaviksi ammattilaisiksi.

Tiia Vehviläisen viime kauden voittomäärä 33 on 23-vuotiaalle naiskuskille todella kova lukema. Nälkä ei tietenkään lopu tähän, ja syksyllä Oulun raveissa hän ilmoitti voittajahaastattelussa tähtäävänsä viiden vuoden päästä sataan voittoon kaudessa.

Tuo tavoite ei ole millään tapaa haihattelua, sillä Tiian ajosuoritukset ovat olleet kautta linjan taitavia, ja hän pärjää tasaisesti muissakin kuin nuorille ja naisohjastajille tarkoitetuissa lähdöissä.

Isona apuna nuo kisat ovat toki hänelläkin olleet, ja viime vuoden isoimpia saavutuksia oli Lady Liigan finaalin voitto marraskuussa Vermossa Holding Patternilla.

Tiia Vehviläinen panostaa ohjastamiseen tosissaan. Hän ymmärtää, ettei kyse ole enää vain siitä, että katsotaan käsiohjelmasta hevosen numero ja hypätään kärryille.

Videokirjasto antaa mahdollisuuden tutkia paitsi oman, myös vastustajien tuoreimmat startit, ja kotiläksyjen teko on menestyvällä raviohjastajalla erittäin isossa roolissa. Jos kotiläksyjä ei tee kunnolla, sen huomaa myös radalla.

”Jonkinlainen suunnitelma on oltava aina, kun radalle lähdetään. Läheskään joka kerta suunnitelma ei pidä, ja sitten sitä pitää osata muokata, mutta suunnitelma on kuitenkin oltava”, hän summaa.

”Katselen aika tarkasti oman ajokin ja muidenkin hevosten lähtöjä, ja mietin taktiikoita. Saatan kysyä myös isältä ja Pekalta heidän näkökulmaansa johonkin asiaan.”

Isoisä Pekka Vehviläinen kuuntelee vieressä kiinnostuneena.

”Mullahan on usein ollut sellaisia ajokkeja, että suunnitelmaksi riittää, että niiden kanssa päästäisiin edes esittelyyn asti”, hän hörähtää.

Tiia Vehviläinen seuraa raviurheilijana isänsä Samin ja isänisänsä Pekka Vehviläisen jalanjäljissä. Kuva: Petteri Kivimäki

Tiia Vehviläinen on saanut paljon luottamusta eri valmentajilta ympäri Suomen, ja hän käy ajamassa kilpaa todella laajalla säteellä. Monesti kyytikaveri löytyy omasta perheestä. Samin ja Pekan lisäksi myös mummo Pirjo Vehviläinen ja äiti Piia Salminen ovat tuttuja näkyjä kyytikavereina ravireissuilla.

Tällä hetkellä Tiia Vehviläinen ei kuitenkaan asu aivan kylki kyljessä lähisukulaistensa kanssa, vaan kotipesänään hänellä on rivitalokämppä Hankasalmen Aseman kylällä.

Vuokranantaja sentään on perhepiiristä eli oma isä.

”Kämppä on ihan Tiiaa varten olemassa. Oli sellainen ajatus, että mihin nuoren ihmisen tie sitten viekään, ainakin hänelle on kämppä olemassa”, Sami kertoo.

Tiia Vehviläinen ohjastaa myös montélähdöissä. Vuonna 2025 hän ajoi 29 raviratsastuslähtöä, joista tuli kaksi voittoa. Montén SM-finaalissa hän ratsasti Varma-Konstia. Kuva: Elina Paavola

Tulevaisuus Tiialla siintää ravien parissa, kävi miten kävi. Vehviläisen talli tulee siis saamaan jatkumoa.

”Enköhän minä tässä jatka, tosin tuskin näin isossa mittapuussa”, hän nauraa.

Hyvässä alussa oleva lainaohjastajan ura on iso ilo, mutta samalla myös vaihtoehtoja rajoittava tekijä.

”Pitäisi käydä varmaan muuallakin hakemassa kokemusta, mutta nyt tuo kilvanajo on vienyt niin mennessään, ettei siihenkään haluaisi katkosta”, Tiia tuumii.

Myös valmentaminen kiinnostaa, ja silläkin rintamalla satsaus on nuoriso-osastoon. Tallin hevosissa tehtiin vuonna 2025 tietoinen nuorennusleikkaus, ja kaksi hevosta on tällä hetkellä myös Tiian omissa nimissä.

”Tällä hetkellä isoin satsaus on ohjastajauraan, mutta valmentaminen kiinnostaa myös. Tykkään työskennellä nuorten hevosten kanssa, siinä näkee sen koko kehityskaaren.”

Vehviläisen nimi tulee kaikumaan ravien voittajaesittelyssä myös jatkossa, kenties entistä tiiviimpään tahtiin. Vaikuttaa siltä, että Tiian into ja energia ovat antaneet lisää kipinää myös Pekan ja Samin tekemiseen.

Keskinäistä kilvoittelua kolmikolla ei silti ole, muuta kuin positiivisessa mielessä.

”Onhan noilla vielä matkaa minun saavutuksiini”, Pekka Vehviläinen kuittaa pilke silmäkulmassa.

Vehviläisten yhden kauden voittoennätys on isä-Pekan nimissä vuodelta 2003, jolloin hän narutteli yhteensä 72 ykkössijaa. Voi olla, että kuskimarkkinoilla kovaa nousua tekevä Tiia laittaa tuon lukeman jo piankin uusiksi.

Kovan tempun kolmikko teki jo Tiian ensimmäisessä voittostartissa hevosten kanssa, Hankasalmen paikallisraveissa maaliskuussa 2019, jossa tulojärjestyksessä saattoi olla jotain profeetallista.

Tiian voitto tuli Elaine Cogerin kanssa, ja kakkoseksi jäi Sami Vehviläinen Cobbys Starlordin rattailla.

Entä kuka oli kolmas?

Al’s Diva Tequila kyydissään Pekka Vehviläinen.

