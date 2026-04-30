Pikavauhtia muutettu hevosasetus hyväksyttiin, tulee voimaan ensi viikolla Hallitus antoi vappuaattona sinettinsä hevosten hyvinvointiasetuksen muutoksille. Asetuksessa muun muassa lisättiin ja pidennettiin siirtymäaikoja.

Jaa Kuuntele

Hevosasetuksen päivityksessä käsiteltiin muun muassa aasin lajitoverivaatimusta. Kuva: Kari Salonen

Kati Susi

Tämän vuoden alussa voimaan tullut hevosten hyvinvointiasetus tempaistiin jo ennen voimaantuloaan korjattavaksi useiden laajalti tunnustettujen muutostarpeiden vuoksi. Muutosvalmistelu, lausuntokierros ja asetuksen hionta saatiin valmiiksi pikavauhtia alle neljässä kuukaudessa.

Valtioneuvosto hyväksyi muutetun asetuksen vappuaattona ja se tulee voimaan reilussa viikossa, eli toukokuun 7. päivänä.

Muutetussa asetuksessa on annettu siirtymäaikoja asioihin, joista ne puuttuivat. Lisäksi joitain siirtymäaikoja on pidennetty.

Paljon puhuttanutta aasin lajitoverivaatimusta loivennettiin koskemaan toisen aasin sijasta hyväksyttävänä lajitoverina myös aasitamman jälkeläistä, jonka isä on hevonen tai poni. Lisäksi aasin seuralaisvaatimuksen täyttämiselle annettiin siirtymäaikaa vuoden 2027 loppuun asti. Siihen asti aasin seuralaiseksi kelpaa hevonen.

Pihattojen kiinteän pohjan vaatimuksesta luovuttiin. Nyt asetuksessa vaatimus on se, että pihaton pohjan tulee olla tasainen ja kuiva. Varsinaisena hevosen pitopaikkana pidettävien pihattojen pitää olla neliseinäisiä viimeistään vuoden 2027 loppuun kestävän siirtymäajan jälkeen.

Tamman ja sen vieroittamattoman varsan yhteiskarsinoiden vähimmäispinta-alavaatimusta pienennettin alkuperäisestä ja muutoksen toteuttamiselle annettiin siirtymäaikaa vuoden 2032 loppuun asti. Sama siirtymäaika tulee voimaan myös pihattojen ja ryhmäkarsinoiden tilavaatimuksille.

Poikkeuksena muihin siirtymäaikoihin 170-säkäisten hevosten yksittäiskarsinoiden siirtymäaika pysyy ennallaan. Suurimpien hevosten tilavaatimusmuutoksen siirtymäaika on liki kymmenen vuotta, eli tilavaatimuksia pitää noudattaa vuoden 2036 alusta alkaen.

”Riittävillä siirtymäajoilla pyritään varmistamaan, että hevosten pitopaikkoihin kohdistuvat mahdolliset rakenteelliset investoinnit voidaan jaksottaa riittävän pitkälle ajanjaksolle”, maa-ja metsätalousministeriön tiedotteessa todetaan.