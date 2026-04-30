Crepe Matchilla jalkavamma: ”Eiköhän tämä kesä ole paketissa” Suomen ykkösketjun ravureihin kuuluvan Crepe Matchin kesäkausi on ohi ennen kuin se ehti alkaakaan.

Jaa Kuuntele

Crepe Match on valmentajansa ja osaomistajansa Harri Koivusen tallin tähti. Oriilla on 37 kisastaan 11 voittoa ja yhteensä 23 totosijaa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Harri Koivusen tallin ykköstähti Crepe Match on lähiajat sivussa radoilta jalkavamman takia. Ori oli ilmoitettu aiemmin huhtikuussa ajettuun Helsinki-ajoon, mutta jäi siitä pois.

Koivunen ei ole halunnut kommentoida Crepe Matchin kuulumisia ennen kuin sen tilanteesta on saatu selkeä käsitys. Torstaina hän toimitti yhteiset kommentit Crepe Matchin tilanteesta aiemmin kysyneille medioille.

”Crepe Match oli ilmoitettu Vermoon muutama viikko sitten, mutta ilmoittamisen jälkeen hevonen alkoi ontua treenissä. Oikea takajalka turposi, ja valitettavasti osoittautui, että siinä on hankosidevamma”, Koivunen kommentoi.

”Eiköhän tämä kesä ole paketissa sen osalta. Nämä kuuluvat lajiin, mutta tietysti harmittaa kovasti. Pidetään Suur-Hollola-ajo edelleen tähtäimenä, mutta siirretään vuosilukua yhdellä eteenpäin.”

Nyt seitsemänvuotias Crepe Match on Suomen ykköskisojen vakiokaartia. Viime vuonna se oli kolmas Suurmestaruudessa, neljäs Suur-Hollola-ajossa, viides Kymi GP:ssä, kuudes Finlandia-ajossa ja seitsemäs Seinäjoki Racessa.

Urallaan hieman alle 320 000 euroa tienanneen Crepe Matchin suurin saavutus on kolme vuoden takaisen Derbyn voitto. Crepe Matchin omistaa Team Credit.