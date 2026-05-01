Kokenut ratsastaja menehtyi Ypäjän Hevosopistolla Onnettomuudessa menehtyneen henkilön kerrotaan olleen kokenut ratsastaja.

Ratsastaja menehtyi tänään Ypäjällä Hevosopiston ratsastusalueella. Kuvituskuva. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Onnettomuudet Hermanni Härkönen

Ratsastaja menehtyi tänään Ypäjällä Hevosopiston ratsastusalueella.

Asiasta kertoo Ratsastajainliitto tiedotteessaan. Onnettomuudessa menehtyneen henkilön kerrotaan olleen kokenut ratsastaja. Onnettomuuden syyt eivät ole vielä tarkkaan tiedossa.

Ratsastajainliiton tiedotteen mukaan onnettomuuspaikalla käynnistettiin ensitoimet ja paikalle tulivat sen jälkeen sekä ambulanssi että lääkärihelikopteri, mutta uhria ei saatu elvytettyä. Tapahtuman tarkemmat olosuhteet selvitetään viranomaisten toimesta.