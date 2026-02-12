Päivän ravit: Halmstadissa suomalaisvalmentajien suojatit suosikkeinaTorstaina ollaan tuttuun tapaan ulkomaisen ravitarjonnan varassa. Iltapäivä alkaa Välimeren rannalta ja illalla tartutaan Halmstadin jackpottiin.
Ranskan Rivieralla Nizzan kupeessa sijaitseva Cagnes-sur-Mer ei ole Välimeren tunnetuimpia matkakohteita. Cagnes-sur-Merin kaunis vanha kaupunki sijaitsee korkealla, ja nousu jalkaisin jyrkkiä katuja pitkin vaatii sitkeyttä.
Cagnes-sur-Merin ravirata on tunnettu punaisesta hiekastaan. Torstaina ravit alkavat kello 14.55. Toto4-peliä pelataan ravien viidennestä lähdöstä kello 17.15.
TotoTV tarjoilee iltapäivällä studiolähetyksen Ranskan raveista. Kansalle tarinoivat tuttuun tapaan Jari Haanniemi ja Tappi Hoikka kello 14.45 alkaen.
Illalla seurataan Halmstadin Toto64-raveja. Tällä viikolla T-peleissä on ollut runsaasti jackpot-rahaa, eikä torstain iltapelikään tuota tässä suhteessa pettymystä. Halmstadissa jackpotin koko on noin 114 000 euroa.
Halmstadissa pelikansalla on kaksi tukipilaria. Avauskohteen Adrian Kolgjinin Euron Face otti uransa avausvoiton sitkeällä esityksellä kauden ensimmäisessä startissaan. Halmstadissa ohjaksiin tarttuu velipoika Dante Kolgjini.
Keulaan voi olla tällä kertaa pääsemistä, jos kakkosradalta matkaan pyyhältävä Lumiere Rouge tekee alusta asti totta. Epävarmuudesta kärsinyt hevonen on auton takaa nopea. Euron Facen peliprosentteja voi pitää alustavasti liian korkeina.
Toisessa kohteessa on koko kierroksen pelatuin hevonen. Veikko Haapakankaan valmentaman Remy Lanen peliprosentit hipovat pilviä. Haapakankaan kuulumiset sekä kommentit Remy Lanesta voi lukea torstaina MT Hevosista.
Suomalaistaustaisista valmentajista Halmstadissa kilpailevat torstaina Petri Tarrimaa ja Hanna Lähdekorpi. Tarrimaan treenaamaa Liberty Bokoa ohjastaa Markus Forss.
Ravien avauslähdössä Forss ohjastaa työnantajansa Linda Tovekin valmentamaa Northern Lightsia. Neljävuotiaan tamman omistaja on jo pitkään Ranskassa vaikuttanut Saara Jalasti.
Hanna Lähdekorven tallista viivalla ovat Iziah Zet ja Balotelli Face. Näistä jälkimmäinen on lähtönsä pelisuosikki. Sarja on hyvin istuva, mutta lähtöpaikka ulkona voi aiheuttaa hevosta itse ohjastavalle valmentajalle hieman päänvaivaa.
Halmstadin Toto64-peli alkaa kello 20.30.Artikkelin aiheet
