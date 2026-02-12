Ratsuoripäiville ilmoitettu 11 suomenhevosta, lämminverisissä tulossa torjuntavoitto Maaliskuun lopussa Ypäjän oripäivillä nähdään etukäteen hyvin kiinnostavia suomenhevosoriita.

Ypäjä Rokki esitetään jalostusarvostelussa ratsukantakirjaan. Kuva: Heidi Lammi

MT Hevoset | Ratsastus Miia Lahtinen

Suomenhevosten ilmoittautuminen oripäiville on avoin, joten ilmoittautuneet ovat jo nähtävissä. Kaikkien ehdokkaiden röntgenkuvia ei ole kuitenkaan vielä tarkastettu, joten on mahdollista, että joku ori jää niiden takia pois.

Lämminveriratsuoriiden lista ei ole julkinen, mutta jalostusassistentti Sanna Uotila kertoo olevansa helpottunut.

”Torjuntavoitto, on siellä ihan oriita. Eilen tuli vielä kuvia, ja on näitä suurin piirtein saman verran kuin suomenhevosia”, Uotila kertoo.

Suomenhevosissa ilmoittautuneiden joukossa on kolme oria, jotka on jo aiemmin kirjattu käyttösuunnalle.

Vanhin näistä on toissa keväänä hyväksytty 8-vuotias ori Aarteen Oliver (Hessin Leevi – Jeppo). Sen sisko samasta emästä ja Lastun Lekasta on ensimmäisen palkinnon tamma Helan Går, joka on sijoittunut Akulin Pokaalissa kahdesti kolmanneksi. Oriin ensimmäinen jälkeläinen syntyy ensi kesänä.

Näytille tulee myös 7-vuotias, vuonna 2023 käyttösuunnalle hyväksytty Ypäjä Rokki (Ponuveikko – Samuli), joka voitti viime vuonna Kasvattajakilpailun esteillä. Sillä on kahdeksan jälkeläistä, ja se oli 3- ja 5-vuotiaana laatuarvostelussaan kakkonen tamma Savelan Noidan jälkeen.

Myös 5-vuotias, kahdesti laatuarvostelunsa voittanut Metkuttaja TS (Porttikielto – Kelmi) hyväksyttiin käyttösuunnalle viime keväänä. Se on ollut kaksi kautta käytössä, ja jälkeläisiä on kuusi.

Iso jälkeläismäärä taas on kirjaamattomalla Friisin Kultapiskulla (Voiveikko – Ukkosen Poika), joka hakee lupaa ensimmäistä kertaa. 15-vuotiaalla voikko-oriilla on jo 31 jälkeläistä, enimmäkseen Friisin-kasvatteja. Se oli aikanaan 4-vuotiaana Laatuarvostelunsa finaalissa neljäs ollen askellajikokeen paras.

Jälkeläisiä on tänä keväänä tulossa myös 4-vuotiaalle oriille Piitsin Hurpales (Herkko Hurmaus – Knuutilan Veikko). Se voitti viime syksynä laatuarvostelunsa ja oli askellajikokeen paras kolmivuotias. Se oli tarjolla kirjaamattomana viime kaudella, ja sillä siemennettiin 12 tammaa.

Suvullisesti hyvin mielenkiintoinen on 5-vuotias Hasselpähkinä, joka oli viime syksyn laatuarvostelun viides. Sen isä on vaikealla tasolla koulua startannut Hessin Leevi ja emä Aroha Kastanja (i. Karl-Hemming), joka jätti muun muassa huikeaa estekapasiteettia esittäneen Aroha Pilotin (i. Ponuveikko).

Lisäksi lupaa hakee 11-vuotias Lyylin Solouuno (Corleone -Tasatahti) sekä 4-vuotias Merimaan Roihu (Merimaan Raju – A.T. Unikuva), joka mitattiin viime keväänä 147-senttiseksi.

Pienhevosia ovat 4-vuotias suomenkirjava ja hopeageeniä kantava Rasantaja (Tintin Sahrami – Auran Aapeli), joka mitattiin viime keväänä 140-senttiseksi, 7-vuotias Millin Bölyinen (Millin Welmupöly – Vuohimäen Pihka), joka oli 4-vuotiaana laatuarvostelufinaalin paras pienhevonen sekä viime vuonna 142-senttiseksi mitattu 4-vuotias Lähes (Jules – A.T. Unikuva).

Ratsuoripäivät pidetään 25.–27. maaliskuuta Ypäjän Hevosopistolla