Ravien määrä vähenee hieman ensi vuonnaSuomen Hippos ry:n hallitus vahvisti tiistaisessa kokouksessaan raviratakohtaiset ravipäivien määrät ja profiilit vuodelle 2027. Ravipäivien määräksi vahvistetiin 374. Ravien määrä vähenee siis kuuden päivän verran.
Muutokset vuoden 2027 ravipäiviin ovat päällisin puolin hyvin maltillisia. Mikään ravirata ei saa lisäpäiviä. Kuusi rataa menettää tähän vuoteen verrattuna yhden ravipäivän. Muilla radoilla tilanne pysyy tähän vuoteen verrattuna muuttumattomana.
Yhden ravipäivän menettävät vuonna 2027 Vermo, Teivo, Turku, Kuopio, Oulu ja Kajaani. Jotta Kajaani pystyisi järjestämään totoraveja, sen täytyy päästä takaisin toimintatukien piiriin. Tänä vuonna maa- ja metsätalousministeriön kriteerit eivät täyttyneet Kainuun maakuntaradan osalta.
Koska kuuden päivän vähennykset kohdistuvat kokonaisuudessaan maakuntaratoihin, pysyy kesäravien määrä vuonna 2027 samana kuin kuluvana vuonna. Myös ensi vuonna ajetaan 42 kesäravit.
”Kilpailutoiminnan rakenne ei ensi vuodelle merkittävästi muutu. Vähennykset kohdennetaan talvikaudelle, kun kilpailevia hevosia on vähemmän. Päätetyllä ravipäivien kokonaismäärällä turvataan riittävät kilpailumahdollisuudet niin harrastajille kuin ammattilaisillekin”, sanoo Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen Hippoksen tiedotteessa.
Hippoksen hallitus vahvisti myös vuosien 2029-2031 Kuninkuusravien hakuprosessin avaamisen. Haku avataan kesäkuun aikana. Raviratojen tulee toimittaa hakemukset Hippokselle syyskuun loppuun mennessä. Hippoksen valtuuskunta tekee lopulliset päätökset Kuninkuusravien järjestäjistä marraskuun lopulla.
Maakuntaratojen ravipäivät 2027 (suluissa muutos vuoteen 2026)
Vermo: 40 (-1)
Forssa: 12
Tampere: 35 (-1)
Pori: 13
Turku: 22 (-1)
Lahti: 27
Kouvola: 14
Lappeenranta: 11
Kuopio: 23 (-1)
Jyväskylä: 22
Joensuu: 13
Mikkeli: 15
Seinäjoki: 24
Kaustinen: 14
Ylivieska: 7
Oulu: 21 (-1)
Rovaniemi: 9
Kajaani: 3 (-1)
Tornio: 7Artikkelin aiheet
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