Päivän ravit: Neymar Web antaa Derbyn talvitahditKeskiviikkona ravataan Vermossa, missä kilpaillaan yhteensä kymmenen lähdön verran.
Illan pääpeli on nykyään Toto75, joka starttaa ravien kolmannesta lähdöstä. Avauskohde on nelivuotiaiden Suomessa syntyneiden lämminveristen Derbyn Talvitahdit -lähtö. Neymar Web starttaa lähdön suosikkina. Ainoastaan viiden hevosen lähdössä päävastustajat ovat BWT Jackpot ja Ginza.
Toisessa kohteessa luottoa kerää Coconut Match. Santtu Raitala ohjastaa Tapio Mäki-Tulokkaan valmennettavaa.
Kylmäveristen illan ykkössarja ajetaan neljäntenä kohteena. Juha Utalan ohjastama ja Siru Juutisen valmentama Morison on kohonnut talven tullen totuttuun huippuvireeseen. Sille heittää tiukimman haasteen viime kerran tapaan Elan.
Viides kohde on lämminveristen kultadivisioonakarsinta. Tasaisessa koitoksessa seurataan mielenkiinnolla Amazing Playerin paluuta kaviourille. Sen iskukyvyn testaavat Com Milton, Kyle Web, Hierro Boko ja Callela Ikaros.
Even Ekstaasi, Macho Match ja Mama Rock ovat muiden kohdelähtöjen mahdolliset menestjät.
Vermon ravit alkavat kello 18.00. Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 19.10.
Ruotsin Toto86-peli ratkaistaan Åbyn ja Solvallan kaviouralla. Peliaika päättyy kello 21.30.
