Yle: Huittisten turvepalon jälkisammutus jatkuu päiviä Palo saatiin rajattua yön pikkutunneilla 50 hehtaariin, Yle kertoo.

Paloa sammuttamaan lähetettiin ensivaiheessa 13 yksikköä Satakunnan ja Pirkanmaan pelastuslaitoksilta. Kuva: Jaana Kankaanpää

Maija Ala-Siurua

Pelastuslaitos sai maanantaina iltapäivällä hälytyksen suuresta turvesuopalosta Huittisissa.

Huittisissa maanantaina syttynyttä Nanhiansuon paloa ei ole vielä saatu sammutettua, mutta sen eteneminen rajattiin yöllä, Yle kertoo. Palo on aiheuttanut vahinkoa turvetuotanto­alueeseen ja sen kalustoon.

Satakunnan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Mats Paloranta kertoo Ylelle, että alueen jälkisammutus kestää arviolta pari päivää.

Paloalue on noin 50 hehtaaria. Kymmenen hehtaaria siitä on metsää, jossa metsäpohja kärsi vahinkoja, mutta puut ovat suureksi osaksi säästyneet. Yle kertoo.

