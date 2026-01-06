Päivän ravit ja ideahevonen: Loppiaisen päiväravit Kuopiossa, Bodenissa pakkanen estää kilpailemisenArkipyhän myötä Kuopion ravit ajetaan jo ajoissa iltapäivällä. Bodenin ravit on peruttu kovan pakkasen vuoksi.
Kuopiossa ajetaan loppiaisena kymmenen lähdön iltapäiväravit, joiden pelillinen keihäänkärki on neljännestä lähdöstä starttaava Toto5.
Kuopion kovimmasta sarjasta on tullut kuuden ilmoitetun hevosen myötä tynkälähtö. Mielenkiintoa kyllä on, sillä ikäänsä nähden äärimmäisen vähän startannut Bosse Nice pääsee tämän talven toiseen kilpasuoritukseensa.
Kyvykäs ruuna on lähtönsä suuri suosikki ja äärimmäisen todennäköinen voittaja, jos hevonen pystyy kylmässä kelissä kykyjensä mukaiseen suoritukseen.
Ideahevonen on Toto5-pelin päätöskohteessa sisäradalta matkaan pääsevä Louis Bourbon. Hyvältä paikalta starttaava ruuna on kilpaillut talven aikana vain kerran.
Ruuna jäi joulukuisessa Kuopion startissaan neljännestä sisältä lopussa vailla mahdollisuuksia, mutta kiri halukkaan oloisesti. Luvassa on jälleen sisäratareissu, ja jos juoksunkulku antaa tällä kertaa saumat lopussa, Tuomas Pakkasen ohjastettava saattaa hyvinkin käyttää oljenkortensa.
Kovimmista vastustajista How Matchin päivän kunto on arvoitus. Picasso Kähön ravi mureni edellisessä startissa lopussa, ja hevonen sortui laukalle. Miss Fearless palaa tauolta, ja Gamesaver kärsii yönmustasta lähtöpaikastaan.
Kuopion ravit alkavat kello 13.00. Toto5-peli menee kiinni kello 14.10.
Vincennesissä ravataan kahdeksan lähdön ravit iltapäivällä. Suomesta pelattavissa on Toto4-peli, joka käynnistyy kello 16.40.
Sitkeimmille ravien suurkuluttajille on illalla luvassa Orklan ravit Norjasta. Toto65-peli alkaa siellä kello 20.52.
