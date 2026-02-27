Jone Illi laittoi koneen käyntiin yhdessä tähdessä, isolla linjalla suomalaisten saaliina siistejä nollaratoja Helsinki International Horse Show’n perjantai-iltaan saatiin kotivoitto, kun Jone Illi päästeli Starlightilla ylivoimaista vauhtia yhden tähden 140 sentin luokassa. Viidessä tähdessä mentiin vielä tunnustelevissa merkeissä.

Jone Illi ja Starlight sytyttivät kotikatsomon. Kuva: Heidi Lammi

MT Hevoset | Ratsastus Ville Toivonen & Miia Lahtinen

Suomalaisen esteratsastuksen suuri lupaus, 18-vuotias Jone Illi lupasi ennen HIHS:ää, että häneltä saa odottaa menestystä. Perjantai-illan 140 sentin luokassa aina voitokkaana ja etenkin todella nopeana ratsastajana läpi nuoren ikänsä tunnettu Illi antoi katetta lupaukselleen.

Yhden tähden kansainvälisestä 140 sentin luokasta tuli komea ja ylivoimainen voitto. Luokka oli kahden vaiheen kisa, jossa puhtaan perusradan ratsastaneet jatkoivat saman tien toiseen vaiheeseen.

Luokan puolivälissä startannut Illi lasketteli Starlightilla melkein kuuden sekunnin pohjat aiempaan johtoaikaan verrattuna. Upeaan rataan jännitystä toi lähinnä viimeisen esteen yläpuomin kolautus.

Illin jälkeen startanneista kukaan ei pystynyt heittämään hänelle haastetta. Kakkoseksi ratsasti Marina Ehrnrooth Qualimella, mutta ratsukon aika oli yli kolme ja puoli sekuntia Illiä ja Starlightiä hitaampi.

Vanha valmentaja Kari Nevala on ollut Jone Illin apujoukoissa Helsingissä. ”Tutulta tuntuu”, Nevala kuvaili fiiliksiään Jone Illin luokkavoiton jälkeen. Kuva: Ville Toivonen

Starlightin omistaa Pinja Varsanpää, eli Illin ykkösratsun Celtas Quillianin omistajan Kenneth Varsanpään tytär. Sen historia on kuitenkin hyvin erilainen, sillä se tuli Varsanpäille kolmivuotiaana vaihtokaupassa Pinjan poniin.

Tamma osoittautui lahjakkuudeksi, ja Illi otti sen muutama vuosi sitten satulansa alle oikein mielellään.

”Herkkä, voimakas, varovainen, kaunis”, Illi kuvaa yhdeksänvuotiasta tammaa.

Illi ei startannut tammalla vielä torstaina, vaikka se oli tarkoitus. Illi saapui paikalle viimeisten joukossa ja eläinlääkärin tarkastuskin oli sovittu, mutta päätuomari ei sallinutkaan järjestelyä.

Starlightin voittoa odotti sekä yleisö että ratsastaja.

”Hevonen hyppäsi tosi hyvin. Oli kiva päästä näyttämään sen taso, vaikka eilen emme päässeetkään hyppäämään. Se voitti valmistelevan luokan (Keski-Euroopassa), ja ajattelin, että jatketaan siitä, mihin jäätiin”, illi sanoi.

Hän kertoo, että lauantaina Starlightin kanssa on ottaa toinen yhden tähden voitto perään. Caiprivi hyppää 145 sekin korkein odotuksin ja Celtas Quillian hyppää 155-luokan.

Jone Illi toi parhaan suomalaissijoituksen myös perjantaipäivän viiden tähden luokissa. Aamupäivän 140 sentin kahden vaiheen luokassa Illi oli Caprivilla neljäs.

Illin lisäksi nollaradat suomalaisista ratsastivat Anni Hjerpe Callboylla, Marika Rättö Stolzenburg E:llä, Jasmin Seppälä-Geerink Chapperilla ja Anna-Julia Kontio Cayadinalla. Aida Hämäläisen tuloksena Hurbyn kanssa oli yksi pudotus.

Jone Illi oli paitsi sijoituksellisesti paras suomalainen, myös suurimman kohahduksen aiheuttaja. Illi oli isoissa vaikeuksissa olleella pystyesteellä, johon tie tuli radan kulmasta.

"Jätin Caprivin siinä liian kauaksi, mutta hevonen auttoi. Muuten olen tosi tyytyväinen rataan", Jone Illi summasi.

"Joskus tällaista sattuu, ja siinä auttaa, kun on hyvä hevonen."

Jasmin Seppälä-Geerinkin HIHS on alkanut positiivisesti. Hän ratsasti nollaradat sekä kuvan Chapperilla viidessä tähdessä että vasta seitsemänvuotiaalla Off Coursella yhdessä tähdessä. Kuva: Heidi Lammi

Luokan voiton vei Ruotsin Ebba Kewenter hevosella Castlefield Cassandra. Jone Illin lisäksi suomalaisista kymmenen sakissa olivat viidenneksi ratsastanut Anni Hjerpe, kahdeksanneksi tullut Marika Rättö sekä sijan Rätölle hävinnyt Jasmin Seppälä-Geerink.

Perjantain toinen viiden tähden kilpailu oli 145 sentin tasolla ratsastettu kahden vaiheen aikaratsastus. Osa kansainvälisistä ratsastajista otti luokan lämmittelyn kannalta, ja moni jättikin radan kesken ilman virhepisteitä.

Voiton vei Irlannin Denis Lynch hevosella Katja. Suomalaiset eivät yltäneet palkintojenjakoon, mutta koko kolmikko Petra Heikkinen Oechie-K:lla, Jone Illi Celtas Quillianilla ja Jasmin Seppälä-Geerink Attention Z:lla teki siistit nollaradat.

Parhaan ajan heistä sai Heikkinen, joka oli luokan yhdeksäs.

Perjantain pääluokka on viiden tähden tasolla ratsastettava 150 sentin luokka. Siinä ainoa suomalaisratsukko on Jasmin Seppälä-Geerink ja Kerel van het Sterrebos.