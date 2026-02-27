San Moteurin kilpaura ohi Ruotsalainen huippuravuri San Moteur ansaitsi urallaan lähes 15 miljoonaa kruunua. Uusi jalkavamma päätti huippuhevosen kilpauran.

San Moteur sijoittui toiseksi vuoden 2023 Elitloppetissa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Urallaan lähes 15 miljoonaa kruunua ansainneen ruotsalaisen huippuhevosen San Moteurin kilpaura päättyi uuteen jalkavammaan. Koko uransa Björn Goopin valmennuksesta kilpailleen oriin viimeiseksi kilpailuksi jäi viime kesäkuun laukkastartti Bjerken Oslo GP:stä.

Yhdeksänvuotiaan oriin kasvattajiin kuuluva ja sen yhdessä Tomas Holmbergin ja Dan Rehnholmin kanssa omistava Håkan Arvidsson kertoi perjantaina ruotsalaiselle Travrondenille uudesta jalkavammasta.

”Meidän oli tarkoitus käyttää ori viimeisessä kontrollissa ennen starttiin tuloa. Eläinlääkäri Jonas Thornell löysi kuitenkin uuden vamman toisesta takajalasta”, Håkan Arvidsson kertoo Travrondenille.

Håkan Arvidsson teki yhdessä muiden omistajien ja valmentajan kanssa päätöksen kilpauran lopettamisesta muutama päivä sitten.

”San Moteur on jo yhdeksän vuotta. Jalkavammaa parannellessa menee kuitenkin taas tovi. Päätimme San Moteurin siirtyvän kokopäiväisesti siitosoriiksi.”

San Moteurilla on 111 rekisteröityä jälkeläistä Ruotsissa. Ensimmäinen ikäluokka on kaksivuotias. Ori on aiemmin astunut sekä Menhammarin että Brolinen siittolassa. Täksi kaudeksi San Moteur siirtyy Alebäckin siittolaan.

Håkan Arvidsson (oik.) juhli Solvallassa elokuussa 2022 San Moteurin Jubileumspokalenin voittoa Björn Goopin kanssa. Kuva: Ville Toivonen

”San Moteur muuttaa siittolaan piakkoin. Meiltä ei ole sinne kuin 200 kilometrin matka. Ori on aiempia siitoskausia lähempänä meitä.”

San Moteurin rahallisesti suurin palkinto tuli Kriteriumin kakkostilasta syksyllä 2020.

Vanhempana ori voitti muun muassa Solvallan Jubileumspokalenin, Paralympiatravetin finaalin sekä Prix d’Ameriquen esikisan Prix Bourbonnaisin. Vuoden 2023 Elitloppetissa San Moteur sijoittui toiseksi. Håkan Arvidsson nostaa Vincennesin voiton sekä kotiradan Färjestadin Prins Carl Philipin lähdön voiton korkeimmalle.

”Elitloppetin kakkostila ja Jubileumspokalenin voitto ME-ajalla ovat liki yhtä kovia juttuja. Ori on tarjonnut meille todella uskomattoman matkan ja unohtumattomia hetkiä”, Håkan Arvidsson päättää liikuttuneena.