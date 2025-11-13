Päivän ravit: Pelikansan katse kääntyy GävleenOulun ravien siirryttyä perjantaille pelaajilla on käsissään Gävlen jackpot.
Torstaista tuli Suomessa raviton päivä, kun sään pehmentämä Oulun kavioura pakotti siirtämään ravit perjantaille.
Ilta on esimakua ensi vuodesta, jolloin talviaikaan Suomessa ei ajeta raveja torstaisin. Suomen Hippoksen suunnittelema ravipäivien vähennys vuodelle 2026 toteutetaan aikatauluttamalla kuusipäiväiset raviviikot talvikuukausille.
Gävlen Toto64-pelissä on napakka 300 000 euron jackpot. Suomalaisvalmentajien hevosilla on illan lähdöissä sanansa sanottavana.
Gävlen avauskohde on oppilassarjan finaalilähtö, jossa selkeä ennakkosuosikki on Katja Melkon valmentama Googoo Gone.
Ohjastaja Oskar Dahlman on startannut tällä kaudella vain 23 kertaa. Nuorella ohjastajalla on kuitenkin vankka sukutausta. Dahlmanin isä on vuonna 2014 St Michelin Reven d’Amourilla voittanut Fredrik B Larsson. Voittoja isänsä tallilla työskentelevällä nuorukaisella on tältä kaudelta kolme. Dahlman pyrkinee nopealla avaajalla keulaan.
Päähaastajaksi arvioitu Diplomacy palaa peräti yhdeksän kuukauden tauolta. Mattias Djusen valmennettavaa ajaa oppilaslähdössä Elias Strandberg.
Kolmannessa kohteessa suomalaisittain mielenkiintoinen hevonen on Petri Salmelan tallista starttaava Loudandclear Sisu, jota ohjastaa Ulf Ohlsson.
Pitkältä kesätauolta palannut ruuna palasi viime kuussa Bollnäsissä tositoimiin voitokkaasti. Tauon jälkeisessä toisessa startissa menon voisi kuvitella olevan vielä railakkaampaa, vaikka välissä on yksi poisjäänti.
Neljännen kohteen pitkällä matkalla Daniel Redénin D’Artagnan Face on voimiltaan lähdön kovin, mutta ravilla pysyminen ei ole kirkossa kuulutettu.
Kohteessa on mukana kaksikin suomalaisomistuksessa ja -valmennuksessa olevaa hevosta.
Ruotsissa menestyksen syrjään kiinni päässyt Jouni Hillbom on mukana Grove’s Maple Poofilla, jota ohjastaa vanha kettu Kaj Widell.
Einari Vidgrén oy:n omistama ja Matti Nisosen valmentama Sir Heartbreaker starttaa 20 metrin takamatkalta D’Artagnan Facen vierestä. Alku-urallaan väläytellyt ruuna osoitti viikko sitten Gävlessä olevansa oivallisessa iskussa.
Nisosen tallin mielenkiintoiset suoritukset saavat jatkoa perjantaina Eskilstunan lounasraveissa. Kesällä Suomessa voittoja napsinut, mutta elokuussa kahdessa startissa laukkaillut Elegant Jet palaa kilparadoille kolmen kuukauden tauolta.Artikkelin aiheet
