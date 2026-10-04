Villinmiehen Tammakilvan tuore sankaritar Lykke Li Hoss vaihtaa valmentajaa. Aiempi valmentaja Eija Sorvisto sai kahden vuoden kilpailukiellon dopingrikkomuksen takia.

Oulun ja Ylivieskan raviratojen suurkimppatallin omistaman Lykke Li Hossin (Maharajah) uusi valmentaja on tamman aiempi hoitaja Julia Korkiakoski.

Suurkimpassa päätöksiä tekee kimpan edustajisto, johon kuuluvat kimpanvetäjä Viena Kauppi, Pohjolan Hevosystävät ry hallituksen puheenjohtaja Elina Peltola ja kilpailuvastaava Nelli Lindholm sekä Pohjanmaan Ravi ry puheenjohtaja Katri Helminen ja Jussi Korkia-Aho.

Tallin tiedotteen mukaan Lykke Li Hoss muuttaa Ylivieskassa sijaitsevaan täysihoitotalliin. Tiedotteen mukaan Julia Korkiakoski vastaa jatkossa itsenäisesti hevosen valmennuksesta oman yrityksensä kautta eikä valmenna muita Eija Sorviston hevosia.

”Päätöstä tehdessämme tärkein kysymys oli, mikä on tässä tilanteessa hevoselle parasta”, Viena Kauppi toteaa tiedotteessa.

”Luonnollisesti radat halusivat hevosen jatkavan alueellaan. Nyt Lyyli saa jatkaa tutun ihmisen kanssa, sille tutuilla valmennustavoilla sekä ruokinnalla. Koemme tämän olevan tässä tilanteessa paras mahdollinen ratkaisu, sillä kimppaa on nykyisellään jäljellä vajaa kolme kuukautta.”

Lykke Li Hoss on kilpaillut urallaan 13 kertaa statistiikalla 7-2-1. Tamman ennätys on Villinmiehen Tammakilvan voittajana juostu 12,7ake ja voittosumma 63 990 euroa.