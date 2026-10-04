”Rakentamisen nykyiset hiilijalanjäljen raja-arvot ovat liian löysiä.”

Puurakentaminen ei ole ottanut tuulta toivotulla tavalla. Betonirakentaminen jatkuu alan käytäntöjen ja löysien hiilipäästötavoitteiden turvin.

”Paljon päästöjä aiheuttavalle rakentamiselle pitäisi asettaa aidosti vaativat vähähiilisyyden tavoitteet ja antaa eri materiaalien kilpailla niiden puitteissa”, sanoo Puutuoteteollisuuden johtava asiantuntija Sini Koskinen Puulehdessä.

”Nykyiset rakentamisen hiilijalanjäljen raja-arvot ovat kunnianhimottomia.” Sini Koskinen

Puutuoteteollisuus vaatii seuraavalta hallitukselta nykyistä kunnianhimoisempaa politiikkaa vähähiilisen rakentamisen edistämiseksi. Nykyiset rakentamisen hiilijalanjäljen raja-arvot ovat liian löysiä eivätkä ohjaa rakentamista aidosti vähäpäästöisiin ratkaisuihin.

Rakentamisen päästöjä voisi vähentää merkittävästi kiristämällä hiilijalanjäljen raja-arvoja ja vauhdittamalla teollista puurakentamista.

Suomessa puurakentaminen on jäänyt jälkeen monista Euroopan maista. Koskisen mukaan syynä ei ole kiinnostuksen puute, vaan vuosikymmenten aikana betonirakentamisen ehdoilla muodostuneet käytännöt.

”Kaavoitus, suunnittelu, hankinnat ja kilpailutus on pitkälti rakennettu betonirakentamisen ympärille”, Koskinen toteaa.

Koskisen mukaan puurakentamisen takamatka on kurottavissa kiinni teollisella esivalmistuksella ja tiukemmilla ilmastotavoitteilla.

Puurakentamisen hyötyjä ei Koskisen mukaan pitäisi tarkastella pelkästään hiilijalanjäljen kautta. Erityisesti kouluissa ja päiväkodeissa korostuvat hyvä sisäilma, miellyttävä akustiikka ja puun luoma kodikkuus.

Puutuoteteollisuus näkee vähähiilisessä rakentamisessa myös aluepoliittisia mahdollisuuksia. Puutuoteteollisuuden tehtaat sijaitsevat usein maakunnissa, joten rakentamisen siirtyminen työmailta tehdastuotantoon voisi luoda uusia teollisia työpaikkoja alueille, joilla niitä tarvitaan.

Puurakentamisella on kasvumahdollisuuksia esimerkiksi pienkerrostaloissa, täydennysrakentamisessa ja erityisesti korjausrakentamisessa.