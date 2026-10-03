Lämmityskausi alkaa – muista nämä, kun sytyttelet tulisijaa
Lämmityskauden kynnyksellä kannattaa palauttaa mieliin muutama vanha ja kenties uusikin tieto siitä, miten puuta kannattaa tulisijassa polttaa.
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- Vuorokauden keskilämpötilan lasku alle kymmenen asteen merkitsee termisen syksyn alkua ja lämmitystarpeen tulemista ajankohtaiseksi.
- Kuivien klapien kosteus tulisi olla noin 15 prosenttia, ja ne kannattaa tuoda sisälle päivä ennen polton aloittamista.
- Savupelti kannattaa avata ajoissa, jotta hormi kuivuu ja veto paranee; ilmalukon saa liikkeelle esimerkiksi polttamalla rypistetyn sanomalehden sivun.
- Tulipesään ei tulisi ladata liikaa puuta kerralla; maksimipanosarvio on 0,5–1 kg puuta jokaista 100 kg tulisijaa kohti.
- Palaminen edellyttää klapien riittävää tilaa ja ilman saantia; ensimmäisen pesällisen klapit alle 5 cm, seuraavat noin 10 cm paksuja.
- Tulipesän lämpötilan tulisi ylittää 800 astetta, jotta puusta irtoavat kaasut palavat tehokkaasti ja päästöt vähenevät.
- Kaikki kotimaiset puulajit tuottavat saman verran lämpöä painoyksikköä kohden; tärkein polttopuun ominaisuus on klapien kuivuus.
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