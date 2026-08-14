Mellby Joker Kymi GP:hen – rattaille suomalaisohjastajaReilun viikon päästä ajettava Kymi Grand Prix sai kahdeksannen osallistujan. Mellby Jokeria ohjastaa kisassa Olli Koivunen.
Daniel Wäjersten on ollut kaksi edellistä vuotta Kymi GP:n hahmo, sillä Borups Victory on vienyt Kouvolan suurkisasta suurimmat setelit länsinaapuriin.
Tällä kertaa Wäjersten laittaa Kouvolan arvolähtöön Mellby Jokerin. Kahdeksanvuotiaan ruunan ohjastaja Kymi GP:ssä on Olli Koivunen.
Turun suuri poika ei ole ensimmäistä kertaa Mellby Jokerin ohjaksissa, sillä Koivunen ohjasti ruunaa viime vuonna St Michelissä ja tänä kesänä Härmässä juhannusmaililla.
Tänä vuonna Mellby Joker on startannut yhteensä kahdeksan kertaa. Kauden toinen voitto tuli elokuun alussa Rättvikissä, missä ruuna voitti Mats E Djusen ohjastamana Ego Boys Minne -lähdön.
Mellby Joker on startannut urallaan 68 kertaa, ja voittajaesittelyyn se on kaartanut 14 kertaa. Hevosen mailin ennätys on viime vuonna Mikkelissä juostu 09,0a. Rahaa Mellby Joker on juossut noin 2,8 miljoonaa kruunua.
Kymi GP ajetaan Kouvolassa 22. elokuuta. Matkana on 2100 metriä ja ensimmäinen palkinto on 85 000 euroa.
Kymi Grand Prix, kutsutut hevoset
Massimo Hoist
Jax Journey
Combat Fighter
Luke The Spook
Diamond Truppo
Need’em
Don Fanucci Zet
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