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Juuri nyt | Mediat: Amerikkalainen teknologiamiljardööri haali 15 000 hehtaaria metsää Ruotsista
Tilaajalle | Siikarlan tilalle on tullut Maaseudun Tulevaisuus 110 vuotta – lomalennolla tehtävään rutiiniin kuuluu lehden tuorein numero