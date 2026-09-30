Amerikkalaisen tekoäly-yhtiö Palantirin toimitusjohtaja ja toinen perustaja Alex Karp on ostanut yhtiönsä Cladonia Skogin kautta noin 15 000 hehtaaria yhtenäistä metsämaata Ruotsin Härjedalenista, uutisoi muun muassa metsälehti Skogsaktuellt.

Myyjänä on metsäteollisuusyhtiö, Euroopan suurin yksityinen metsänomistaja SCA. Kauppahinnaksi on kerrottu 235 miljoonaa Ruotsin kruunua (20,7 miljoonaa euroa).

Ruotsalaiset mediat kertovat, että maa myytiin, koska sitä ei pidetty metsätalouden näkökulmasta optimaalisena.

Ruotsissa on ihmetelty, mihin uusi omistaja metsämaata todellisuudessa tarvitsee.

”Metsäkiinteistön uusi omistaja pitää tärkeänä alueen kauneutta ja sen säilyttämistä. Laajat luonnontilaiset metsämaisemat tarjoavat arvokkaita elinympäristöjä kasveille ja eläimille, ja samalla ne ovat virkistäytymisen ja palautumisen paikkoja”, Cladonia Skogin hallituksen jäsen Jenny Lopes Da Silva kertoi Tidningen Härjedalenille.

Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Lehti muistuttaa, että teknologiayhtiö Palandirilla on kyseenalainen maine, koska sen analytiikka- ja operaatiotyökalun on kerrottu auttaneen presidentti Donald Trumpin hallintoa sieppaamaan Venezuelan presidentin Nicolas Maduron.

Skogsaktuellt: Techmiljardär köper 15 000 hektar skog i Härjedalen

IS: Pahamaineisen teknologia­yrityksen pomo osti miljoonilla metsää Ruotsissa – kukaan ei tunnu tietävän, miksi