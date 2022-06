Shetlanninponi Iisakki on Haminan hevostapahtuman turvan takaaja

Hevoset Bastionissa -tapahtuman kulisseissa on monta työn sankaria. Yksi tärkeimmistä on shetlanninponiruuna Sammalisen Iisakki, jolla on vastuullinen tehtävä tilaisuuden virallisena turvaponina.