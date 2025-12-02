Päivän ravit: Iivo Niskasen sukuvarsa aloittaa JoensuussaJoensuun tiistaissa katseet kääntyvät monella tavalla kiinnostavaan aloittelijaan.
Tiistaina ohjelmassa ovat Joensuun iltaravit. Ehkäpä hankalat treeniolosuhteet ovat tehneet valmentajille tepposet, kun hevosia ei ole ilmoitettu raveihin tungokseksi asti.
Heti illan avauslähdössä kilpailee monella tavalla kiinnostava hevonen. Uransa avauskisassa juokseva kolmevuotias Roy Batty on isänsä, ranskalaisen huippuravuri Hohneckin ensimmäinen Suomessa syntynyt jälkeläinen.
Myös Roy Battyn emälinja on kunnossa: isoveli on kaikki starttinsa voittanut Deckard, ja kauempaa suku on tuottanut huippuhevosia Victory Tillystä lähtien.
Myös hevosen taustalla olevat ihmiset ovat kiinnostavat. Valmentaja ja ohjastaja on menestysmies Iikka Nurmonen ja Roy Battyn omistaa hiihtäjäsuuruus Iivo Niskasen yhtiö.
Iivo Niskanen tunnetaan intohimoisena raviurheilun ystävänä ja myös hevosenomistajana, mutta kilparadoilla hänen hevosillaan on ollut viime aikoina hiljaiseloa. Niskanen on panostanut omaan kasvatustoimintaansa, ja Roy Batty onkin hänen vanhin treenissä oleva hevosensa.
Illan pääpeli Suomen raveissa on tuttuun tapaan Toto5, joka alkaa ravien neljännestä lähdöstä.
Avauskohteessa pelikansan suosikki on Tuomas Pakkasen ohjastama Bienvenue, jonka omistaja-valmentaja Pekka J Korhonen on taikonut huippukuntoon. Keulassa taivaltanut valjakko sai edellisessä startissaan Killerillä säädellä vauhdin mielensä mukaiseksi, ja voitto oli äärimmäisen helppo.
Viimeisessä kohteessa Timo Holopaisen valmentama Go To Gate kantaa suosikin viittaa. Viimeksi Jokimaalla orastava tolppaputki katkesi, kun matkaan tuli mutkia, eikä juoksu onnistunut. Ohjastajana toimiva Jani Ruotsalainen kannustanee tällä kertaa hevosen jo alkumatkasta kärkipareihin.
Joensuun ravit alkavat kello 18.00. Toto5-peli menee kiinni kello 19.10.
Eskilstunan Toto64-pelin avauskohteessa Petri Salmelan valmentama Idomenio Sisu haastaa Timo Nurmoksen treenaaman Keep Gamblen, joka on viimeksi startannut elokuussa. Tauosta huolimatta Keep Gamble on luotettu aikaisin jätetyissä kuiteissa kierroksen pelatuimmaksi hevoseksi.
Eskilstunan Toto64 starttaa kello 20.30.
